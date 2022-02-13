عضو «الشيوخ»: قانون العمل يحقق التوازن بين العامل والمستثمر

قال محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل، يعد من أهم القوانين التي نُوقشت مؤخرا في المجلس، موضحًا: «ناقشناه في نحو 9 جلسات عامة، وهو عبارة عن 269 مادة، يتضمن الكثير من القضايا التي تخص القضايا بشكل مباشر، واستغرق العمل في مناقشته فترة طويلة».

وأضاف السباعي، في مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، الذي يعرض على قناة dmc، من تقديم الإعلامية سارة حازم: «استهدفنا في المقام الأول، تحقيق مصلحة المواطن، ودفع عجلة التنمية، من خلال دعم المستثمرين وأصحاب العمل»، مشيرًا إلى أن القانون سيحال إلى مجلس النواب لمناقشته وإبداء التعديلات، أو إقراره، بعدها يجر إعادته إلى الحكومة لإقراره.

4 خطوات للموافقة على القانون

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن أبرز المواد التي ناقشها المجلس، تلك المتعلقة بحقوق العامل، وحقوق صاحب العمل، مشددًا على أن المجلس استهدف تحقيق التوازن، معقبا: «القانون يتم الموافقة عليه في 4 خطوات، الموافقة المبدئية، مناقشة كل مادة والموافقة عليها أو استحداث مواد أخرى، الموافقة بالإجماع، وأخيرا يأت الدور على الموافقة النهائية».

إجازة الأبوة

وأشار، إلى أن المجلس وافق على إجازة الأبوة، حيث يستهدف المجلس أن يحصل الأب على فرصة إجازة أبوة حتى يكون مع طفله: «هذه المادة تم رفضها وكان عليها لغط كبير في الفترة الماضية، لكننا فتحنا باب النقاش وتم الموافقة على منح الأب يوما واحدا كإجازة أبوة».