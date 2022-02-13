مدير أعمال حمو بيكا يكشف تطورات حالته الصحية بعد تعرضه للإغماء

حالة من القلق انتابت جمهور مطرب المهرجانات الشهير حمو بيكا بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا؛ تسببت في نقله إلى المستشفى وتلقيه العلاج اللازم، ومن ثم خروجه من المستشفى لاستكمال العلاج في المنزل.

تطورات الحالة الصحية لحمو بيكا

وفي تصريحات لـ«الوطن» كشف محمد حلمي مدير أعمال حمو بيكا تطورات حالته الصحية؛ فقال إنه قد تحسنت صحته عن قبل، ولكنه لا يزال يعاني من الضغط العصبي والنفسي الذي تسبب له في هذه الأزمة الصحية.

وأكد حلمي على أن بيكا يخضع خلال هذه الفترة للراحة في المنزل لكي يستعيد صحته ويعود مجددا إلى جمهوره الذي كان دائم السؤال عنه أثناء تعرضه لهذه المحنة الأخيرة.

يذكر أن مطرب المهرجانات حمو بيكا كان قد ظهر في أحد البرامج الحوارية منذ أكثر من يوم، وخلال الحلقة تحدث عن أزمتة مع نقابة الموسيقيين، وأنه يعاني بسبب وقفه عن الغناء من قبل النقابة.

وخلال حديث بيكا عن هذه الأزمة انهار في البكاء بسبب تواجده في المنزل، وأنه لا يستطيع ممارسة عمله بشكل طبيعي، وهذا الأمر تسبب له في ضغط عصبي ونفسي أدى إلى إصابته بالإغماء بعد انتهاء الحلقة.

وعلى الفور تم نقل بيكا إلى المستشفى وتلقيه العلاج اللازم، وكشف الأطباء أن ما حدث بسبب الضغط النفسي الذي يتعرض له وبعدها خرج من المستشفى وعاد إلى منزله مجددا.

أزمة حمو بيكا مع نقابة الموسيقيين

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية كانت قد أصدرت بيانا بوقف عدد من مطربي المهرجانات ومنعهم عن الغناء، وكان من بينهم حسن شاكوش وحمو بيكا وحاول بيكا التقدم لاختبارات النقابة أكثر من مرة ولكن تم رفضه.