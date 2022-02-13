عروض وتخفيضات عيد الحب.. «ورود وعطور وجيم» في الفلانتين

يحتفل العديد من الأشخاص بعيد الحب كل عام، وينتظرون هذا اليوم، للتعبير عن مشاعرهم لأحبابهم، وتبادل الهدايا المختلفة بين الحبيب ومحبوبته، أو الأصدقاء أيضا، في الوقت ذاته الذي تتسابق فيه المحال، والجهات المختلفة، لوضع عروض وخصومات بمناسبة عيد الحب، الذي يوافق 14 فبراير من كل عام.

وفي هذا الصدد، في إطار اهتمام الكثيرين بعيد الحب، وما يرتبط به من حفلات، والبحث عن أسعار الهدايا والخروجات الميزة المناسبة لهم، تستعرض «الوطن» فيما يلي، أبرز العروض والخصومات على مختلف المنتجات والمحال، التي جرى الإعلان عنها في عيد الحب العالمي.

عروض وتخفيضات عيد الحب

خصومات على الفضة

نظرا لحب العديد من الفتيات لمعدن الفضة، واستخدامه كـ«اكسسوار»، يتناسب مع الملابس التي يرتدنها، ويضفى جمالا عليها، أعلنت العديد من محال الفضة، في مختلف الأماكن بوضع خصومات بمناسبة عيد الحب بداية من 20%.

كما وضعت بعض الشركات والمحال تخفيضات على منتجات التجميل والعطور.

ليس هذا فحسب، وإنما وضعت بعض محال الملابس والماركات المتواجدة في مصر، خصومات تتراوح بين 35% و50% و70%، على الملابس المختلفة الشتوية.

محال الورود وصالات الجيم

ومن أهم ما يقبل عليه الناس في عيد الحب، وهذا اليوم المميز للأحباء، هي محال الورود، إذ يحرص الرجال، على إهداء الورود لمحبوبتهم، لذا يبتكر أصحاب محال الورود في مختلف المناطق، العديد من الأشياء والأشكال في هذا اليوم، كما أعلنوا عن وضع تخفيض يصل إلى 20%، بالنسبة لبعض المحال في منطقة حدائق القبة ووسط البلد.

ودخلت صالات الجيم، في تلك التخفيضات، إذ أعلنت بعض الصالات الشهيرة، تقديمها عروضا وتخفيضا للاشتراك السنوي أو الشهري، بقيمة تصل إلى 30%، حيث أعلن أحد مالكي صالات الجيم إتاحة الاشتراك السنوي لكل «كابلز» 7500 جنيه بدلاً من 11500.