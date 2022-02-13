فنادق الغردقة تستعد لـ«عيد الحب».. الإشغالات 50% ونزلاء من 12 جنسية

تستعد فنادق الغردقة للاحتفال بعيد الحب بتعليق الزينة والقلوب والبالونات الحمراء والورود، في الغرف والطرقات وتشغيل الأغاني الرومانسية في السماعات الداخلية للفندق، بمشاركة السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية في ظل مواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

نزلاء من 12 جنسية يحتفلون بعيد الحب في الغردقة

وأشار سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إلى أن الفنادق استعدت لاحتفالات عيد الحب بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، وتحديدا من أكثر من 12 جنسية يأتي على رأسها السياح الروسي والأوكرانيين والبولنديين.

وأوضح «جمعة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن نسبة الإشغالات بالفنادق في عيد الحب تقترب من 50% بفنادق الغردقة، لافتا إلى أن مظاهر احتفالات عيد الحب من أهمها نشر أشكال القلوب والبالونات والورود باللون الأحمر في كل مكان، بداية من واجهات الفنادق في الخارج، ومرورا بالاستقبال وداخل الغرف وعلى الشواطئ.

«بوفيه خاص» في عيد الحب بفنادق الغردقة

وأضاف مصطفى حفناوي الشيف العمومي بأحد فنادق الغردقة، أنه يتم عمل بوفيه خصيصا لهذه المناسبة، حيث يكسو اللون الأحمر البوفيه، وتُقدم مشروبات وعصائر وفواكه وحلويات جميعها باللون الأحمر، وتوضع تورتة القلوب الحمراء، كما تشمل الاحتفالات عشاء رومانسيا على أضواء الشموع.

ولفت الشيف في حديثه لـ«الوطن» إلى أن ذلك يلقى قبول وإعجاب السائحين من المصريين والأجانب من جنسيات مختلفة، ويحرص السائحون على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.