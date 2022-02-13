وزيرة الثقافة ومستشفى الناس يوقعان بروتوكول تعاون لتدريب العاملين بالوزارة

وقَّعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وأنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس التابعة لمؤسسة الجود الخيرية، بروتوكولا للتعاون يهدف إلى عقد مجموعة من الدورات التدريبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الثقافة لتعريفهم بطرق الإسعافات الأولية لإنقاذ حياة الزوار في الحالات الطارئة.

عبد الدايم: البروتوكول يهدف لتحقيق التنمية المرجوة

قالت عبد الدايم إن البروتوكول يعد أحد صور تكاتف هيئات الدولة الرسمية مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المرجوة، مشيرة إلى أنه يهدف لتطوير مهارات وقدرات العاملين بمختلف القطاعات، وتابعت أنه يتيح تدريب العاملين بالوزارة على التعامل مع الحالات الطارئة في المواقع الثقافية، مؤكدة تقديم كل أشكال الدعم للنجاح في تنفيذ بنوده.

حسونة: هدفنا تحقيق الريادة في الأعمال الخيرية والإنسانية

فیما أعربت حسونة عن اعتزازھا بالتعاون مع وزارة الثقافة، مضيفة أن مؤسسة الجود الخيرية أنشئت بهدف الريادة في الأعمال الخيرية والإنسانية، لذلك ارتأت المؤسسة ضرورة وأهمية إقامة هذا التعاون مع وزارة الثقافة لرفع الوعي الطبي وإمدادهم بالمعلومات الطبية البسيطة عن الإسعافات الأولية لمساعدتهم في إنقاذ حياة الأشخاص بشكل فعال وسريع.

وأوضحت أن مبادرة «قلب أمین» تسعى من خلاله المستشفى إلى مزید من الرعایة والعنایة ونشر الوعي بین المواطنین للحفاظ على سلامتھم وصحتھم، تنفيذا لوصية الراحل «خميس عصفور» واستمرارا لتجربته الوطنية يتضمن البروتوكول دورات تدريبية للتعريف بأساليب وطرق الإنعاش القلبي الرئوي ووسائل تجنب الإصابات، إلى جانب توفير المعدات والاحتياجات اللازمة للتدريب، إضافة إلى نشر المطبوعات التوعوية فيما يتعلق بأمراض القلب وسبل الوقاية منها وتطبيق الإجراءات الاحترازية، على أن تسري بنود البروتوكول لمدة عام.