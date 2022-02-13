وزارة الثقافة تستعد لعقد مؤتمر أدباء مصر بعد توقفه بسبب كورونا

تستعد وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لإقامة المؤتمر العام لأدباء مصر، حيث تعقد الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر فى دورته الخامسة والثلاثين بوصفه أكبر تجمع أدبي، اجتماعها الأول الثلاثاء 15 فبراير2022 بقصر ثقافة السينما بالقاهرة.

«عبد الدايم»: مؤتمر أدباء مصر فعالية ثقافية كبرى

وأكدت وزيرة الثقافة، في بيان صحفي اليوم أن المؤتمر يعد واحداً من الفعاليات الثقافية الكبرى والذى يقوم بأثراء الحركة الثقافية والأدبية بدورنا حول إستعادة تفعيله ضمن الأنشطة الثقافية وقدرتها على مواجهة جائحة كورونا.

وأشار الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أن المؤتمر العام لأدباء مصر هو التجمع الأدبى السنوى الذى يعد عرساً أدبياً يرسم خريطة الحركة الأدبية فى أقاليم مصر كافة.

اجتماعات الأمانة العامة

وتبدأ الأمانة العامة أولى إجتماعاتها بحضور الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية وأعضاء الأمانة لبدء الإجراءات الخاصة بأقامة المؤتمر والإعداد لفعالياته المنفردة.

ويعد المؤتمر أكبر تجمع لأدباء الأقاليم فى مصر، وكانت آخر دورة «الرابعة والثلاثين» أُقيمت بأمانة الشاعر والكاتب حازم حسين، فى ديسمبر 2019، بمدينة بورسعيد، وتم تأجيل دورة العام الماضى، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتعود بداية مؤتمر أدباء مصر إلى عام 1983، إبان فترة رئاسة الدكتور سمير سرحان لهيئة قصور الثقافة، حيث تقدم بالفكرة آنذاك كل من الدكتور يسري العزب ومحمد الجمال مدير إدارة الثقافة العامة بالثقافة الجماهيرية آنذاك.

المسرح المتنقل في بورسعيد

في سياق آخر وبالتعاون بين وزارة الثقافة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تستمر فاعليات المسرح المتنقل التي أطلقتها هيئة قصور الثقافة بقرية العاشر من رمضان التابعة لفرع ثقافة بورسعيد والتي تستمر فعالياته حتي 17 فبراير الجاري.

ويأتي المشروع بهدف الوصول الثقافي للقري المحرومة ثقافيا بغرض تعزيز الانتماء، و بناء الوعى الانسانى لخلق جيل جديد قادر على التفكير والاختلاف.