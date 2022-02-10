وزيرة الثقافة: مصر نجحت للمرة الأولى في تأسيس شركة قابضة للسينما

اجتمعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بأعضاء الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، بحضور مجلس الإدارة.

وأثنت وزيرة الثقافة، على ما تم إنجازه في الفترة الماضية من إجراءات لتفعيل واستثمار أصول الشركة، التي تمثلت في الانتهاء من اللائحة التأسيسية، وإصدار سجل تجاري للشركة، وإنشاء مقر لها.

تأسيس شركة قابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية

وقالت «عبد الدايم»، في بيان، اليوم الخميس، إن وزارة الثقافة نجحت للمرة الأولى في تاريخها، في تأسيس شركة قابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، موجهة بضرورة استمرار العمل الجاد للانطلاق بالثقافة المصرية وجميع ألوان الفنون، إلى آفاق أرحب؛ تأكيدًا لريادة الوطن وتهيئة المناخ للفنانين وللمبدعين لضمان تدفق وغزارة كافة أشكال الإنتاج الثقافي والفني.

وأشارت إلى ضرورة إعداد قوائم مالية مجمعة ومنضبطة، مع مراعاة المحددات الحاكمة لتطبيق الميكنة والتنظيم الإداري الخاص بها، أسوة بالشركات القابضة الأخرى، والانتهاء من الحصر الدقيق لأصول الشركة.

تعديل النظام الأساسي للشركة القابضة للاستثمار

وشهد الاجتماع مناقشة عدة موضوعات، منها الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، وفقًا لأحكام قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وقانون 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وجرى استعراض ما تم من إجراءات لتأسيس الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية تمهيدًا لممارسة نشاطها في المرحلة المقبلة، إلى جانب تناول أعمال اللجنة المشكلة بقرار وزيرة الثقافة لمراجعة الحصر الفعلي لأصول الاستديوهات والسينما والأفلام؛ تمهيدًا لنقلها إلى الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية لإدارتها واستثمارها.

تحويل الأصول الثقافية من مراكز تكلفة إلى ربحية

وعرض مجلس الإدارة، رؤية عمل الشركة القابضة في المرحلة المقبلة، التي تتضمن أن تكون الشركة القابضة صانع للسوق الثقافية والسينمائية والتراثية، وأن تعمل على تحويل الأصول الثقافية من مراكز تكلفة إلى مراكز ربحية؛ للارتقاء بمساهمتها في الناتج القومي وإثراء الهوية المصرية الأصيلة وتحفيز منظومة قيم ثقافية إيجابية في المجتمع المصري، تدعم التأثير الفاعل للقوى الناعمة لمصر في محيطها الإقليمي والدولي مع الالتزام برؤية مصر 2030 والقطاعات الإبداعية المستهدفة التي تم تحديدها مع التركيز على السينما والحرف التراثية كمرحلة أولى.

يذكر أن تأسيس الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، جاء بعد إصدار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1432 لسنة 2019 والخاص بتشكيل الجمعية العامة للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، ليواكب التوجه العام للدولة الهادف الى رعاية الثقافة ودعم صناعة السينما واستثمار الإبداع في تحقيق محاور التنمية المستدامة مع الحفاظ على المستوى الفني، من خلال محتوى يعكس قيمة الحضارة المصرية ويصون الهوية حيث تعمل الشركة على النهوض بالمستوى الفني وإعادة إحياء صناعة السينما وإعادة هيكلة المنظومة الثقافية في مصر.