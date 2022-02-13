ياسر ريان: خطط موسيماني قوية.. والحكم عليه بالقطعة لا يصح

قال ياسر ريان، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن حالتي الطرد اللتان منيّ بهما فريق الهلال السعودي في مباراة الأمس، ساعدت المارد الأحمر على حسم اللقاء لصالحه، لافتا إلى الحالة القتالية العالية التي ظهر عليها نجوم الأهلي أثناء المباراة التي أقيمت في إطار المنافسة على المركز الثالث ضمن بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات، واستطاع الشياطين الحمر، تحقيق إنجاز تاريخي لأنفسهم باقتناص الميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي.

لم نشعر بوجود نقص في لاعبي النادي الأهلي

أضاف «ريان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة» اليوم، تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن النادي الأهلي، لا يتوقف على لاعب أيا كان من هذا اللاعب، لكن اللاعبين محمد هاني وحسين الشحات، أدوا أداءً جيدا، ولم يشعر أحد بافتقاد لاعبين في النادي الأهلي، مؤكدا أن غياب لاعبين، فرصة للآخرين، للظهور في هذه المباريات القوية.

خطط موسيماني قوية

أكد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن خطط لعب مدرب النادي الأهلي، موسيماني، قوية، لكن تغيرت في آخر مباراة متابعا: «مينفعش نحكم عليه بالحتة أو بالماتش الواحد»، مبينا أن الخطة تتغير بحسب المباريات التي يلعبها الأهلي، مشيرا إلى أن الأهلي يسير بخطوات قوية، رغم إجهاد لاعبين كثيرين.

وأكد أن مباريات الأهلي والهلال السعودي، كانت ديربي عربي، ليست مجرد مباراة في كأس العالم للأندية، موضحا أن النادي يلعب في بطولات كثيرة، إذ يخرج من الدوري الممتاز، ليدخل الكأس المحلي، ثم دوري أبطال أفريقيا، ثم بطولة كأس العالم الأندية، وهذا قدر النادي الأهلي الذي يلعب في بطولات كثيرة، ويحصل على ألقاب عديدة.