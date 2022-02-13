«صحة سوهاج»: ضبط مخالفات جسيمة في مركز طبي لجراحة العيون بأخميم

تمكنت فرق التفتيش التابعة لمديرية الصحة بسوهاج بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك والرقابة التجارية من ضبط مخالفات جسيمة بإحدى مراكز طب وجراحة العيون بنطاق مركز أخميم.

وتمثلت المخالفات في وجود أدوية مخدرة غير مسموح بتداولها داخل المركز وأدوية منتهية الصلاحية داخل غرفة العمليات.

ضبط معمل به كيماويات منتهية الصلاحية

كما تم ضبط عيادة لأمراض الباطنة وأخرى للأسنان وغرفة أشعة وورشة نظارات ومعمل به كيماويات منتهية الصلاحية وجميعهم داخل المركز ودون أي تراخيص.

الحملات ستكون مستمرة ومتواصلة لضبط المخالفين وردعهم

وأكدت مديرية الصحة في بيان لها، أن الحملات ستكون مستمرة ومتواصلة لضبط المخالفين وردعهم و للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيقات.

وتأتي هذه الحملة بتوجيهات من الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور عمرو العرشي وكيل المديرية وإشراف الدكتورة إيزيس وهيب مدير عام الصيدلة والدكتور محمد محسن عساف مدير إدارة العلاج الحر.

وتم عمل المحاضر اللازمة من فريق التفتيش الذي ضم كلا من الدكتور محمد سيد فقير والدكتور محمد بدار، ومحمد سعد الزيات مفتشو العلاج الحر بمديرية الصحة والدكتور خالد سعد مفتش الصيادلة، والدكتور منى عبدالناصر عضو الرقابة الداخلية ومحمد عبدالله إداري العلاج الحر، ومحمود مغيزل رئيس الرقابة التجارية بتموين سوهاج.