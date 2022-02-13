طلاب «ألسن سوهاج» يترجمون تقريرا عن مشروعات «حياة كريمة» لـ5 لغات

نظمت محافظة سوهاج جولة ميدانية لـ40 شابا وفتاة من طلاب كلية الألسن بجامعة سوهاج، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بقرى مركز البلينا، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «من حقك تعرف» التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، بحضور لطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة البلينا.

مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية

تضمنت الجولة قيام شباب الجامعة بزيارة لمشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية «تحيا مصر» بقرية برديس، ومجمع الخدمات الزراعية بقرية بني حميل، ثم قاموا بزيارة لمشروعات قرية أبيدوس، وتفقدوا أعمال إنشاء مجمعي الخدمات الحكومية والزراعية بالقرية، ووحدة الإسعاف، وكذلك الوحدة الصحية لقرية عرابة أبيدوس، واختتم الشباب جولتهم بزيارة إلى معبد سيتي الأول بمنطقة أبيدوس الأثرية.

ترجمة تقرير عن مشروعات المبادرة لـ5 لغات

واستمع شباب كلية الألسن خلال جولتهم إلى شرح مفصل عن المشروعات الجاري العمل بها، والبرنامج الزمني للانتهاء منها، وفائدة تلك المشروعات، مؤكدين أنهم سيقومون بترجمة تقرير مفصل حول ما شاهدوه من مشروعات المبادرة إلى 5 لغات مختلفة هي الإنجليزية، والفرنسية، والإيطالية، والألمانية، والعبرية.

وفي سياق آخر أوضح أحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج أنه أعمال الرصف شملت فرعيات شوارع القطب والمحطة والورشة ، بمساحة 1500 متر مسطح، لافتاً إلى أن خطة الحي استهدفت الشوارع الضيقة والحواري التي لا يمكن دخول معدات الرصف فيها وتركيب البلاط الإنترلوك بها.