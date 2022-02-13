عامل يصيب نفسه برش خرطوش أثناء عبثه بسلاحه في سوهاج

أصيب عامل بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، برش خرطوش وشظايا وتهتك بالجهة الخلفية بالركبة والساق اليسرى، إثر قيامه بالعبث بسلاح كان بحوزته بدائرة المركز.

إخطار بالحادث

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود إشارة من مستشفى الجامعي بأسيوط بوصول «محمد. ع. م. أ» 25 سنة، عامل، ويقيم بدائرة مركز العسيرات مصاب برش خرطوش وشظايا وتهتك بالجهة الخلفية والركبة والساق.

خروج طلقة بطريق الخطأ

وأفاد العامل، بأنه أثناء تواجده بمنزله وحال عبثه بسلاح ناري خاص به، خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ ما نتج عنه إصابته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبالفحص تبين صحة ما جاء في أقوال المذكور، وتم ضبط السلاح المستخدم عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع.

تم إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط لتعيين الحراسة الأمنية اللازمة عليه.

وحُرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النياب ة العامة لمباشرة التحقيق.