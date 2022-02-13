رئيس التحرير

محمود مسلم

عامل يصيب نفسه برش خرطوش أثناء عبثه بسلاحه في سوهاج

كتب:

فهد فكري بلوم
10:02 ص | الأحد 13 فبراير 2022
إصابة عامل.. صورة أرشيفية

إصابة عامل.. صورة أرشيفية

أصيب عامل بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، برش خرطوش وشظايا وتهتك بالجهة الخلفية بالركبة والساق اليسرى، إثر قيامه بالعبث بسلاح كان بحوزته بدائرة المركز.

إخطار بالحادث

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود إشارة من مستشفى الجامعي بأسيوط بوصول «محمد. ع. م. أ» 25 سنة، عامل، ويقيم بدائرة مركز العسيرات مصاب برش خرطوش وشظايا وتهتك بالجهة الخلفية والركبة والساق.

خروج طلقة بطريق الخطأ

وأفاد العامل، بأنه أثناء تواجده بمنزله وحال عبثه بسلاح ناري خاص به، خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ ما نتج عنه إصابته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبالفحص تبين صحة ما جاء في أقوال المذكور، وتم ضبط السلاح المستخدم عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع.

تم إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط لتعيين الحراسة الأمنية اللازمة عليه.

وحُرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النياب ة العامة لمباشرة التحقيق.

اقرأ المزيد:

محافظ سوهاج: رسوب 480 طالبا من مدرسة واحدة غير منطقي.. سنحاسب المخطئ

ذهبيتان وبرونزيتان لجامعة سوهاج في مهرجان ألعاب الجنوب بالوادي الجديد

التقديم للدورة الرابعة للفندقة الشاملة مجانا بالقوى العاملة في سوهاج غدا

جامعة سوهاج: مدة الدراسة في برنامج المسرح 4 سنوات.. وتبدأ خلال سبتمبر

مصرع سائق إثر انقلاب سيارة بجهينة في سوهاج

«صحة سوهاج»: استلام 3 وحدات صحية جديدة بدار السلام
بقلم فهد فكري بلوم