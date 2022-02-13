كلمات أغنية بتحلوي لـ عزيز مرقة «فيديو»

يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة كلمات أغنية بتحلوي، للفنان الأردني عزيز مرقة، التي طرحها مساء اليوم الأحد، عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في ضوء الاحتفالات بعيد الحب.

بتحلوي.. ألحان وكلمات عزيز مرقة

كلمات أغنية بتحلوي، جاءت بتوقيع عزيز مرقة، بجانب غنائه وتحلينه وتوزيعه للأغنية أيضًا، وحققت نجاحًا كبيرا منذ طرحها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كلمات أغنية بتحلوي لـ عزيز مرقة

وجاءت كلمات أغنية بتحلوي لـ عزيز مرقة، كالتالي:

بيحكوا عنك شي عادي

ماشي حالك رمادي

بتروحي بتيجي عالهادي

لا حس ولا حدا شايف

لو شافوا زي ما شايف

كل عبرة من الشفايف

كل كلمة إنت بتحكيها

بتحلوي في عيني

اااه .. كلامك بعنيلي.. بتعيدي تكويني.. لما سرك تحكيلي

بتحلوي في عيني

دنيا كبيرة ما بتهتم

بكل صغير وشايل هم

شو تعودنا عالألم

لا حس ولا حدا شايف

لما تشوفيني بعيونك

وهالقلب يصير مجنونك

كل غصة بتحليها

بتحلوي في عيني

اااه .. كلامك بعنيلي.. بتعيدي تكويني.. لما سرك تحكيلي

بتحلوي في عيني

كل لحظة بشوفك فيها

كل نظرة و ساكن فيها

كل همسة… أه قوليها

بتحلوي في عيني

لو شافو زي ما شايف

كل عبرة من الشفايف

كل كلمة إنت بتحكيها

بتعيدي تكويني

لو شافو زي ما شايف

كل عبرة من الشفايف

كل كلمة إنت بتحكيها

بتحلوي في عيني

بتحلوي في عيني