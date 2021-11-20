برغم الأمطار..عزيز مرقة ومسار إجباري وديسكو مصر يشعلون مهرجان Extra Bass

حرص أكثر من 20 ألف شاب وفتاة من مختلف الجنسيات العربية، اليوم، على حضور فعاليات الدورة الأولى من مهرجان Extra Bass الغنائي، التي أقميت بحديقة «فاميلي بارك» بالتجمع الأول، رغم موجة الطقس السيئ التي ضربت القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية.

الدورة الأولى من مهرجان Extra Bass

وشارك في إحياء فقرات الدورة الأولى من مهرجان Extra Bass، النجم الأردني عزيز مرقة مبتكر أغاني الراز التي يمزج فيها موسيقى الراب والجاز مع الفن الشرقي، بالإضافة إلى الفرق الموسيقية مسار إجباري، والمربع، وديسكو مصر وأتوستراد.

وشهد الحفل، تقديم أغنية أحلى واحدة، التي قدمها عزيز مرقة بمشاركة ديسكو مصر، ونالت إعجاب الجمهور خاصة أنه تم إطلاق الكليب المصور لها قبيل الحفل بيومين فقط، وهي من كلمات منة القيعي، وألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقي ديسكو مصر، وإخراج محمد ربيع، وإنتاج محمد جابر.

وأعرب عزيز مرقة عن سعادته بتواجده في مصر التي احتضنته، وكانت أكثر دولة عربية أقام بها حفلاته.

حضور من مختلف الجنسيات بمهرجان Extra Bass

وشهد الحفل، حضور جمهور من مختلف الجنسيات العربية خاصة سوريا ولبنان والأردن، بالإضافة إلى التنظيم الجيد لياسر الحريري، وحسين مصطفى، الذي تم بتقنيات ومواصفات خاصة من أجهزة صوت عماد نبيل وإضاءة ومؤثرات بصرية للعالمي وليد الحريري.

وشارك الحريري، خلال وقت سابق، في تنظيم أضخم حفلات صيف 2021، بالعلمين الجديدة، وكان أكثرها نجاحا حفل ويجز، الذي ضم نجوم الراب عفرتو، وباتستيوتا، ووزة منتصر، الذي أقيم ضمن الدورة الثانية لمهرجان الماسة الغنائي، وشغلت أحداثه مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت الشرارة الأولى لبروز اسم ويحز في عالم اللايف.