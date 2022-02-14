الجمهور يشيد بأغنية أحمد سعد «عليكي عيون»: «إحساسك يجنن»

أشاد الجمهور بأغنية الفنان أحمد سعد الجديدة «عليكي عيون» التي طرحها، احتفالا بعيد الحب، وقد نالت الأغنية إشادات عديدة من محبي ومتابعي أحمد سعد.

إشادات بأغنية أحمد سعد الجديدة

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: «صوتك وإحساسك يجنن»، وعلق آخر: «والله العظيم عالمي أحمد سعد واحد بس»، وقال آخر: «وأخيرا أحمد سعد يعود بأغنية خرافية»، وعلق أحد متابعيه: «عليك صوت لا مثيل له رخامي.. موهوب»، وجاء تعليق آخر: «حنجرة أحمد سعد لا تقارن».

أحمد سعد يروّج لأغنيته الجديدة

ونشر «سعد» الأغنية عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» وعلق قائلا: «إهداء إلى كل الأحباب أغنية «عليكي عيون» لعيد الحب، الأغنية من ألحان أحمد سعد وكلمات محمد شافعي وتوزيع موسيقى محمد عاطف الحلو».

وتقول كلمات الأغنية:

عليك يا عيون لا بتنافق ولا بتخون

وفيها من الأمان مخزون وفيها من

الجمال أسرار عليك كلام وفي ماشي

الحزن وأبقى تمام يطمن قلبي يرجع

خام أكون أنا وأنت كالأطفال عليك سلام يقويني

على الأيام في طاقة تزقني لقدام وبها بكمل

المشوار عليك هدوء حلاوة صوت ونظرة شوق

أكون زعلان أشوفك أروق وأحس براحة واستقرار.

أحمد سعد يتصدر التريند

وقد تصدر الفنان أحمد سعد التريند منذ أيام بعد إعلانه عن انتظاره مولوده الجديد من عارضة الأزياء علياء بسيوني.