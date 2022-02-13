أحمد سعد يطرح أغنية «عليكي عيون» تزامنا مع عيد الحب

طرح الفنان أحمد سعد، منذ قليل، أغنية رومانسية جديدة، تحمل اسم «عليكي عيون»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يويتيوب، بالتزامن مع عيد الحب المقرر له غدا.

صُنّاع أغنية عليكي عيون لـ أحمد سعد

أغنية عليكي عيون، من غناء أحمد سعد، وكلمات وألحان محمد شافعي، وتوزيع موسيقى محمد عاطف الحلو وبيدو أرتيست، وهي من إنتاج شركة مزيكا.

وتقول كلمات أغنية عليكي عيون لـ أحمد سعد: «عليكي عيون لا بتنافق ولا بتخون.. وفيها من الأمان مخزون.. وفيها من الجمال أسرار.. عليكي كلام يمشي الحزن وأبقى تمام.. يطمن قلبي يرجع خام فأكون أنا وأنتي كالأطفال.. عليكي سلام يقويني على الأيام في طاقة تزقني لقدام.. وبيها بكمل المشوارعليكي هدوء حلاوة صوت ونظرة شوق.. أكون زعلان أشوفك أروق وأحس براحة واستقرار».

أحمد سعد يتعاون مع أحمد زعيم في أغنية يا عراف

وانتهى الفنان أحمد سعد، مؤخرا، من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم يا عراف، مع المغني أحمد زعيم، والمطرب التونسي «نوردو»، في أول تعاون فني بينهم، ومن المقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب خلال أيام.

أحمد سعد ينتظر مولوده الجديد من زوجته علياء بسيوني

يذكر أنّ الفنان أحمد سعد، ينتظر مولوده الجديد، من زوجته عارضة الأزياء علياء بسيوني، وكشف عن نوع المولود، قبل أيام عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مؤكدا أنها فتاة.