التفاصيل الكاملة لحكم إلزام أحمد سعد بدفع نفقة متعة لسمية الخشاب

بعدما تداولتها لشهور طويلة، أسدلت محكمة استئناف الإسكندرية الستار على قضية نفقة الفنانة سمية الخشاب، حيث أيدت المحكمة الحكم الصادر ضد طليقها الفنان أحمد سعد، في قضية نفقة المتعة، وألزمته بدفع مبلغ 270 ألف جنيه، كما رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من المدعى عليه، مع تأييد الحكم الصادر لطليقته.

التفاصيل الكاملة لقضية المتعة لسمية الخشاب

وأصدرت محكمة الأسرة في الإسكندرية، في وقت سابق، حكماً ألزمت فيه الفنان أحمد سعد، بدفع مبلغ 270 ألف جنيه إلى طليقته الفنانة سمية الخشاب، حيث ألزمته المحكمة بدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 أشهر، بالإضافة إلى دفع 10 آلاف جنيه عن كل شهر، وذلك لمدة 24 شهراً، ليصبح إجمالي قيمة المتعة 270 ألف جنيه، إلا أن المدعى عليه تقدم باستئناف على الحكم برقم 462/571/77 في قضية نفقة المتعة، وتم تأجيل نظر القضية للشهر الجاري، ثم أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم الصادر في قضية المتعة للفنانه سمية الخشاب.

تأييد متعة سمية الخشاب من أحمد سعد

وقال عماد لطفي، محامي الفنانة سمية الخشاب، في تصريحات صحفية، إن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الصادر بمتعة الفنانة موكلته، بعد الطلاق، ورفضت الاستناف المقدم من طليقها الفنان أحمد سعد في قضية المتعة، حيث تم إلزام الفنان بدفع مبلغ 270 ألف جنيه، بعد تأييد الحكم السابق للفنانه سمية خشاب، كما طالب، في دعواه، بإلزام المدعى، عليه الفنان أحمد سعد، بسداد قيمة المؤخر الموثق بالقسيمة، وقدره 500 ألف جنيه، وإلزامه بدفع مبلغ مالي وقدره 270 ألف جنيه للمتعة.