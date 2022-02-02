أحمد سعد يروج لأغنيته الجديد «يا عراف»: انتظرونا قريبا

روج الفنان أحمد سعد لكليب أغنيته الجديدة التي تجمعه مع المغني أحمد زعيم، والمطرب التونسي «نوردو»، في أول تعاون فني بينهم، إذ تحمل الأغنية عنوان «يا عراف»، ومن المقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب الأسبوع المقبل.

ونشر أحمد سعد عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، صورة «بوستر» الأغنية، وعلق عليها قائلًا: «يا عراف.. استنونا قريباً».

تفاصيل أغنية «يا عراف»

أغنية «يا عراف» من كلمات محمد الفقي، وألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى توما، توزيع شركة ديجيتال ساوند، وإنتاج كامب ونيو إيرا، إخراج ياسين حسن.

وكان الثلاثي قاموا بطرح البرومو التشويقي للفيديو كليب منذ أيام عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، مشوقين جمهورهم لهذه الأغنية.

آخر أعمال أحمد سعد

يذكر أنَّ محمد سعد طرح مؤخرًا أغنية «سايرينا يا دينا» من أحداث فيلم «من أجل زيكو» الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائية.

أبطال فيلم «من أجل زيكو»

وفيلم «من أجل زيكو» بطولة كريم محمود عبدالعزيز ومنة شلبي، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم: شيكو وإسعاد يونس، من تأليف مصطفى حمدي وإخراج بيتر ميمي.

أحمد سعد يستعد لطرح ألبومه الجديد

وذكر أحمد سعد مؤخرًا أنَّه يواصل التحضير الأخير لألبومه الجديد بعد غيابه 10 سنوات عن طرح الألبومات الغنائية، إذ نشر عبر حسابه على «انستجرام»، قائلًا: «خبر حلو بالنسبة لي إني بعد مرور أكتر من 10 سنوات معملتش ألبوم دلوقتي بجهز لألبوم هينزل قريبا».