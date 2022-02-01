 أحمد سعد وزعيم والتونسي نوردو لأول مرة في «يا عراف»

يتعاون الثلاثي الغنائي أحمد سعد، وأحمد زعيم، والتونسي نوردو، في أغنية جديدة تحمل اسم «يا عراف»، وذلك برعاية شركتي «كامب» و«نيو إيرا»، ومن المُقرر طرحها خلال الأيام القليلة المُقبلة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

«يا عراف» من كلمات محمد الفقي، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي توما، وتم التصوير بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج ياسين حسن، وهي من توزيع شركة «ديجيتال ساوند».

أحمد سعد يعود للألبومات بعد غياب دام نحو 10 أعوام

بينما يواصل الفنان أحمد سعد، التحضيرات بشأن ألبومه الغنائي الجديد، والذي يشهد عودته للألبومات بعد غيابٍ دام نحو 10 أعوام، حيث كشف عن هذا المشروع، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، في وقتٍ سابق، قائلًا: «خبر حلو بالنسبة لي إني بعد مرور أكتر من 10 سنوات معملتش ألبوم دلوقتي بجهز لألبوم هينزل قريبا».

وطرح الفنان أحمد سعد، مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم «منستغناش»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث تعاون فيها مع الشاعر أمير العشماوي، والملحن محمود أنور، والموزع محمد عاطف الحلو.

كلمات أغنية «منستغناش»

وتقول كلمات الأغنية:

هعود نفسي على بُعدَك منستغناش

حقيقي خسرت من وقتي وعمري بلاش

وجه التوقيت أروح لبعيد وصلنا لحل منفعناش

حاجات في حياتي عديتها ومبحسبهاش

بشوفك فيها زي خيال وحد مجاش

وبتمنى أكون أقوى أكون أقوى ومتتعبناش

ملاك ده كلام يبان للناس

حقيقَتك باينه ف عيوني

أكمل ليه بأي أساس

في غيرك ناس يحبوني

كلام في كلام طلع أوهام

وخابت بعدها ظنوني

مكنش لا حب ولا عشرة مكنش الخير

ما بين إخلاصي واللي أنا شوفته فرق كبير

هواك انت قدرت أنساه

ومن بعدك هكون أنا غير

مسبش لا سيرة ولا ذكرى تعيش بعديه

ياريت من بدري كان الغدر بان ف عنيه

ياما عاتبتوا وكبرتوا

لكن مطمرش فيه التقدير.