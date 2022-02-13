خالد عكاشة: حديث بايدن وبوتين عن الأزمة الأوكرانية لن تنتج عنه انفراجة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الأزمة الأوكرانية بها درجة من الجدية والسخونة وجميع التحركات الدبلوماسية والسياسية المكثفة التي تمت خلال الأسابيع الأخيرة بين كافة الأطراف، والتي وصلت لاتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي بوتين لمدة 62 دقيقة، لن يخرج عنه أي شكل من أشكال انفراجة في الأزمة، وكل طرف يتمسك بموقفه منذ بداية الأزمة، وهذا أمر مقلق.

100 ألف عسكري روسي وصلوا لمنطقة حدودية

وأضاف «عكاشة»، خلال حواره مع برنامج «المشهد» تقديم الإعلامي نشأت الديهي والإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم الأحد، أن هناك 100 ألف عسكري روسي وصلوا لمنطقة حدودية وبدأوا ينفذون ما يشبه التطويق والنشر العسكري، ثم الانتقال لعملية مناوراه عسكرية داخل بيلاروسيا، وهذا يعني أن الأمر يحتاج لإعادة صياغة.

الصين حددت مكانها وموقفها حال اشتعال الموقف

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن روسيا اختارت وقتا دقيقا جدًا لتخطو خطوة تجاه الصين، وتكاد تكون ضمتها لصفها، وأصدرا بيانا قد يكون سببا في إعادة تشكيل النظام العالمي الجديد، وكان إعلان واضح وصريح للتحالف بينهما وأن الصين حددت مكانها وموقفها حال اشتعال الموقف، فنحن أمام لحظة حافة هاوية حقيقية، وبوتين يتحرك وفقًا لخطة مدروسة لاستنزاف الطرف الأخر، ويضع الجانب الأخر في منطقة الدفاع باستمرار ويختبر صلابة وقوة التحالف الغربي.