خالد عكاشة عن زيارة رئيس جيبوتي للقاهرة: توقيتها في غاية الأهمية

أشاد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدارسات الاستراتيجية، بزيارة الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي إلى القاهرة ولقائه بالرئيس السيسي، إذ ذكر أن الزيارة جاءت في توقيت هام للغاية، فضلا عن أن جيبوتي انتخبت كدولة عضو في مجلس السلم والأمن لمدة 3 سنوات، كما أن نقاشات الرئيسين تناولت ملفات مهمة، منها التحديات التي تواجه القارة الأفريقية من الإرهاب، فضلا عن مناقشة العديد من الملفات الثنائية.

السيسي زار في العام الماضي دولة جيبوتي

وأضاف «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والذي يُعرض على قناة «الحياة»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام في العام الماضي 2021 بزيارة تاريخية هامة لدولة جيبوتي، إذ أن جيبوتي تُعد من أهم دول القرن الإفريقي، وتم خلالها مناقشة تأمين مضيق باب المندب من أي تعديات، كما أن السيسي، حث على زيادة الاستثمارات المصرية في جيبوتي، ووجود حركة تجارة بين مصر وجيبوتي وعدد من الدول الأفريقية.

رئيس جيبوتي أكد تطلع بلاده المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر

وأشار مدير المركز المصري للفكر والدارسات الاستراتيجية، إلى أن رئيس جيبوتي أكد تطلع بلاده المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، خاصةً في الوقت الراهن الذي تشهد فيه منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر تحديات متلاحقة، الأمر الذي يفرض تكثيف التعاون والتنسيق مع مصر وقيادتها على خلفية الثقل المحوري الذي تمثله مصر في المنطقة بأسرها على صعيد صون السلم والأمن.