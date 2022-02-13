10 معلومات عن الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح.. أشرف على بيت الخلوة

زاد البحث من خلال محرك «جوجل» عن الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح، وذلك بعد وفاته أمس، وإقامة صلوات تجنيزه اليوم، وترأس البابا تواضرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية صلوات التجنيز في الكنيسة الكبرى بالكاتدرائية المرقسية في العباسية.

10 معلومات عن الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، معلومات عن الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح:

1ـ ولد الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح بطهطا في 5 نوفمبر 1949م.

2ـ حصل الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح على دبلوم التجارة عام 1967م.

3ـ خدم الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح في الجيش كجندي مقاتل بسلاح الدفاع الجوي.

4ـ أشرف الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح على بيت الخلوة بدير الأنبا بيشوي.

5ـ رسم الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح قمصًا في 18 يوليو 1983م.

6ـ انتدب الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح للخدمة بالإمارات في الفترة من 9 أبريل 1980م حتى 23 سبتمبر 1985م.

7ـ كان الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح في لجان المجمع المقدس التالية: لجنة الإيمان والتعليم والتشريع - لجنة الرعاية والخدمة - لجنة شئون الأديرة - أمين لجنة الأسرة - لجنة شئون الإيبارشيات، وذلك في فترة تواجد البابا شنوده الثالث.

8ـ كلف الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح ومدينة أسيوط الجديدة للأقباط الأرثوذكس رئيسًا لبيت العائلة بأسيوط 22 أكتوبر 2021 م.

وفاة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح

9ـ نقَل جثمان الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح إلى مقر إيبارشية أبنوب لِيُصَلَّى عليه مرة أخرى وسط شعبه في كاتدرائية الكاروز مارمرقس الرسول بمدينة أسيوط الجديدة.

10ـ نقل جثمان الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح للدفن بعد الصلوات إلى دير الشهيد مارمينا العامر بجبل أبنوب.