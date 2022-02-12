محافظ أسيوط ينعي «الأنبا لوكاس» أسقف أبنوب والفتح

نعى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، «الأنبا لوكاس»، أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ورئيس دير «الشهيد مارمينا العجايبي المعلق» بجبل أبنوب، والذي توفى منذ قليل، عن عمر يناهز 72 سنة، مقدماً خالص التعازى لأسرة الفقيد ولمجمع كهنة إيبارشية أبنوب والفتح، ولجميع شعب الكنيسة الأرثوذكسية.

محافظ أسيوط يقدم العزاء للبابا تواضروس

كما قدم محافظ أسيوط التعازي إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مؤكداً أن الراحل لعب دورهاً هاماً في النهوض بالكنيسة الأرثوذكسية في أسيوط، وفي المشاركة المجتمعية، وكان يتميز بدماثة الخلق، وله مواقف حكيمة ينحاز فيها للوطن، وتابع قائلاً: «إننا جميعاً شركاء في الوطن، تجمعنا رسالة السماء والتعاليم المقدسة، والتي تدعو إلى الإيمان والسلام والإحسان والمحبة إلى بعضنا البعض، نتشارك سوياً الأفراح والأحزان كنسيج واحد».

وقدم محافظ أسيوط، في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة مساء اليوم السبت، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، خالص التعازي إلى أسرة الفقيد الراحل، وإلى شعب الكنيسة، داعياً المولى عز وجل أن يلهم أهله الصبر الجميل، وأن يحفظ مصر شعباً وجيشاً وقيادة.

الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة «الأنبا لوكاس»

وأعلنت الكنيسة القبطية الارثوذكسية، قبل قليل، وفاة «الأنبا لوكاس»، وجاء في بيان للمتحدث الرسمى للكنيسة: «رقد في الرب بشيخوخة صالحة منذ قليل، نيافة الأنبا لوكاس، أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب، عن عمر تجاوز 72 سنة، بعد حياة رهبانية بلغت 45 سنة، قضى منها 36 سنة أسقفاً، حيث ولد يوم 5 نوفمبر 1949، وترهب بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، في 23 مارس 1977، وسيم أسقفاً يوم عيد العنصرة 22 يونيو 1986»، وتم تعيين الأسقف الراحل رئيساً لبيت العائلة المصرية بمحافظة أسيوط.