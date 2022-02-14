والد هايدي ضحية الابتزاز بالشرقية: «بنتي كانت حرة وعمرها ما عملت حاجة غلط»

أعرب شحتة العجمي والد هايدي ضحية الابتزاز في محافظة الشرقية، عن ارتياحه للحكم الذي أصدرته محكمة جنايات الزقازيق، ونص على معاقبة اثنين من المتهمين بابتزاز ابنته بالسجن 10 سنوات، و3 آخرين بالسجن لمدة 6 سنوات، موضحًا: «الأمر استغرق 12 يوما، تم القبض عليهم أوحيلوا إلى الجنايات وصدر الحكم».

بنتي ارتاحت في قبرها

وأضاف العجمي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج كلمة أخيرة على قناة ON: «الحكم برد نارنا وأقدر أقول إن بنتي ارتاحت في قبرها ومحدش سابنا حتى إصدار الحكم، وأنا واثق إن بنتي عمرها ما تعمل حاجة غلط، وهو ما ثبت في المحكمة، وبنتي كانت حرة ومقدرتش تستحمل على نفسها أي حاجة وخافت على زعلنا».

وتابع: «أنا ووالدتها وشقيقتها كنا موجودين لحظة النطق بالحكم، نارنا بردت، ووالدتها بكت، وبعد الحكم أخذنا العزاء، والحكم رادع بالنسبة لنا، لو كانت القضية طولت كنا هنعيش في نار».

معانا حكومة صالحة

واستطرد: «أي فتاة تتعرض للابتزاز عليها اللجوء للسلطات القانونية والتنفيذية المعنية، والحمد لله إحنا معانا حكومة صالحة وبتعرف تجيب حق الغلابة، وأحكام القضاء رادعة، وأقول لكل أب وأم مصرية يخلوا بالهم من ولادهم، والحمد لله على أننا من قرية ناسها مسالمة، والصغير والكبير متعاطفين معانا، وهايدي كانت بنت كل الناس والكل حزين عليها زينا».