والدة «هايدي» ضحية الابتزاز بعد الحكم لصالحهم: ارتاحي يا بنتي حقك رجع

باطمئنان تقرأ نرمين شحته الفاتحة على روح شقيقتها «هايدي»، بعدما أصدرت محكمة الجنايات أسرع حكم قضائي في تاريخها، بشأن من ابتزوا «هايدي»، ونشروا صورا خاصة لها، جعلتها تقرر الانتحار بالشرقية.

«ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته بإذن الله وحقك رجعلك بس دي البداية، رجعلك في الدنيا بس لسة هيرجعلك في الآخرة»، بهذه الكلمات المؤثرة علقت «نرمين» شقيقة «هايدي»، على صدور أسرع حكم قضائي لصالحهم.

والدة هايدي باكية: روحتلها النهاردة وقولتلها ارتاحي يا بنتي حقك رجعلك

وأوضحت «نرمين» خلال تقرير عرضه برنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية والصحفية إنجي القاضي: «حدث خلاف بيننا وجيراننا، مشاجرة أطفال عادية، والتي تحصل في أي منزل أو مع أي جيران، ثم بدأوا بابتزازنا بصور، وطلبوا العديد من الأشياء ونفذناها».

وتابعت: «أحد جيراننا في الأردن تحدث لنا وأخبرنا بأن هناك حساب على الفيس بوك باسم شقيقتي ويحتوي على صورا لها، للأسف كانت تسمع المكالمة وعلى الفور تناولت حبة الغلة السامة».

وواصلت وهي تبكي: «أنظر إلى اللافتة التي عليها اسم شقيقتي ولا استوعب ما حدث لها».

من جانبها قالت منى محمد، والدة هايدي، ضحية الابتزاز، إن ابنة عم «هايدي» وجدتها في حالة من الغثيان، فأخبرتها أنها تناولت حبة الغلة بسبب «غندورة» وأولادها: «نقلناها على الفور بالمستشفى، لإجراء الإسعافات، ولم تلحق الوصول للزقازيق وماتت في الطريق».

وأكدت أنها فور سمعاها حكم المحكم لم تكن تصدق: «فيه ناس هناك كانت تخوفني، وقالوا لي إن الحكم سيكون ضعيفا»، متابعة وهي تبكي: «روحتلها النهاردة الصبح قولتلها ارتاحي يا هايدي حقك رجع، عزيزة خدت 10 سنين ومنى خدت 10 سنين وإسلام خد 6 سنين وغندورة خدت 6 سنين ومحمد خد 6 سنين».

والد هايدي للفتيات: لو حصل معاكم نوع من الابتزاز بلغوا ومتخافوش

وأشار شحته عبدالفتاح، والد هايدي، إلى أن حكم المحكمة كان مفاجأة بالنسبة له: «الحكم مخدش 10 أيام، ومكنش حد متوقعه خالص، وأول يوم امبارح نامت مرتاحة في تربتها بعد الحكم».

وقدم والد هايدي نصيحة للفتيات، قائلا: «كل بنت مصرية لو حصل معاكي أي نوع من الابتزاز محدش يخاف، إنتي ولا أهلك، ويطلع يبلغ وميخفش».