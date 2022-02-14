أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الاثنين 14-2-2022

يستمتع الكثيرون، بتناولها فتعطيهم مذاقا مميزا، ويتلذذون بأكلها في مختلف الأوقات، فالفاكهة ثمار هامة لصحة البني آدم، وتمده بعناصر هامة من فيتامينات، تمد الجسم بما يمكن أن يلزمه من احتياجات، كما تحافظ على رطوبة الجسم وتقوي مناعته، لذا يبحث الكثيرون، ويهتمون بأسعار الفاكهة لشرائها وإعداد ميزانية خاصة لها.

وينصح العديد من الأطباء، بتناول الفاكهة والخضروات طول الوقت، وبصفة أكثر منذ انتشار فيروس كورونا، لعملها على تقوية المناعة، لذا تستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، وفق الجولة الصباحية في أسواق منطقتي الدقي وإمبابة، اليوم الإثنين الموافق 14 فبراير.

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

البرتقال من أهم الفاكهة التي تميز فصل الشتاء خاصة، وتكثر به وتنخفض أسعاره أيضا، ويحرص العديد على تناوله لأنه يمد الجسم بفيتامين سي، وفي هذا الصدد، وصل سعر البرتقال البلدي إلى 6 جنيهات، كما يصل إلى 8 جنيهات، كما وتراوح سعر البرتقال أبو سرة بين 6 و10 جنيهاتـ، فيما تراوح سعر البرتقال السكري اليوم بين 8 و10 جنيهات، كما تراوح سعر اليوسفي ما بين 6 و10 جنيهات، ووصل سعر حبة الأناناس اليوم في الأسواق إلى 35 جنيها.

سعر الجوافة والرمان في الأسواق

ويتراوح سعر البرتقال أبو سرة بين 6 و10 جنيهات، كما يتراوح سعر القشطة البلدي اليوم بين 17 و23 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الفراولة بين 7 و10 جنيهات، وسجل سعر كيلو البرقوق المستورد نحو 11 جنيهًا، فيما وصل سعر الكمثرى المستوردة إلى نحو 25 جنيهًا.

وتراوح سعر الجوافة اليوم بين 6 و10 جنيهات، ويتراوح سعر الرمان ما بين 6 و9 جنيهات، وبالنسبة للتفاح الأمريكي فقد تراوح سعره اليوم بين 17 و23 جنيهًا، وتراوح سعر التفاح الجولدن اليوم بين 17 و19 جنيهًا، وتراوح سعر التفاح السوري واللبناني بين 12 و18 جنيهًا، وبلغ سعر الكيوي اليوم نحو 26 جنيهًا.