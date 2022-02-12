أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم السبت 12-2-2022

مذاق مميز، يحبه مختلف الأشخاص في ثمار الفاكهة التي تتعدد أصنافها وكل شخص له تفضيلاته في هذه الثمار التي يتلذذ بتناولها كما تعطيه فوائد عديدة للجسم فتناول الفاكهة أمر هام لصحة الإنسان وتمده بالعديد من العناصر الغذائية والفتامينات والمياه اللازمة للجسم، لذا يبحث العديد من الأشخاص عن أسعار الفاكهة التي يتطلعون إلى معرفتها لإعداد ميزانية الخاصة بالمنزل ومستلزماته اليومية والشهرية.

وفي إطار الفوائد العديد للفاكهة وإمداها للجسم بالعديد من العناصر التي تعمل على تقوية المناعة التي ينصح الأطباء بالحفاظ عليها وتقوميتها خلال هذه الفترة في ظل مواجهة فيروس كورونا، لذا تستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، وفق الجولة الصباحية في أسواق منطقتي الدقي وإمبابة، اليوم السبت الموافق 12 فبراير.

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

ينصح الأطباء بالإكثار من تناول المياه والعصائر أبرزها البرتقال والليمون، حيث يمدان الجسم بفيتامين سي، وفي إطار اهتمام الناس بالبرتقال الذي ينتشر كثيرا في فصل الشتاء، وصل سعر البرتقال البلدي إلى 6 جنيهات كما يصل إلى 8 جنيهات في بعض المناطق، وتراوح سعر البرتقال السكري اليوم بين 8 و10 جنيهات، وتراوح سعر البرتقال أبو سرة بين 6 و10 جنيهات، كما تراوح سعر اليوسفي ما بين 6 و10 جنيهات، ووصل سعر حبة الأناناس اليوم في الأسواق إلى 35 جنيهًا.

ويتراوح سعر القشطة البلدي اليوم بين 17 و23 جنيهًا، وبلغ سعر الكمثرى المستوردة نحو 25 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الفراولة بين 7 و10 جنيهات، بلغ سعر كيلو البرقوق المستورد إلى نحو 11 جنيهًا.

وتراوح سعر الجوافة اليوم بين 6 و10 جنيهات، ويتراوح سعر الرمان ما بين 6 و9 جنيهات.

كما يتراوح سعر التفاح الأمريكي اليوم بين 17 و23 جنيهًا، وبالنسبة للتفاح الجولدن، فيتراوح سعر كيلو التفاح الجولدن اليوم بين 17 و19 جنيهًا، وتراوح سعر التفاح السوري واللبناني بين 12 و18 جنيهًا، وبلغ سعر الكيوي اليوم نحو 26 جنيهًا.