كواليس القبض على عاطل يستغل طفلتين في التسول بأكتوبر: «خاطفهم»

شيطان في صورة إنسان، لم يكتفِ بخطف طفلتين وحرق قلب أسرتيهما، بل زاد جريمته النكراء باستخدامهن في أعمال التسول بأحد شوارع الشيخ زايد لاستجداء المواطنين، حتى كشف أحد الأهالي خطته وأبلغوا قسم شرطة الشيخ زايد، وعلى الفور ألقت الشرطة القبض عليه واعترف بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوجود شخص في أحد الشوارع، يحمل طفلتين يبدو عليهما الخطف، وبالانتقال والفحص تبين أن الشاب يدعى «محمد ر. أ.»، عاطل، ويبلغ من العمر 47 سنة، بحوزته طفلتين تتراوح أعمارهما سنة ونصف و4 سنوات، وبمواجهته اعترف بأن أحد الأشخاص ترك لديه الطفلتين لرعايتهما.

إرسال الطفلتين لمصلحة الطب الشرعي

وبعد خضوع المتهم لجلسة تحقيق موسعة وإدلائه باعترافات تفصيلية حول الواقعة، أمرت جهات التحقيق في القضية التي حملت رقم 345 لسنة 2022 إداري قسم أول زايد، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا، كما أمرت بإرسال الطفلتين لمصلحة الطب الشرعي، وذلك لتوقيع الكشف الطبي عليهما، وتقدير سنهما، وأخذ عينة دم لاستخلاص البصمة الوراثية لحين العثور على أهليتهما.

إيداع الطفلتين دار رعاية

كما أمرت النيابة بإيداع الطفلتين دار رعاية، على أن تقدم لهما الرعاية اللازمة، مع التنبيه بإعداد التقارير الدورية لحالة الطفلتين.