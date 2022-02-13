إصابة 5 في اصطدام سيارة ترحيلات بالرصيف أعلى دائري التجمع الخامس

أصيب 5 أشخاص بينهم ضابط إثر اصطدام سيارة ترحيلات بالرصيف أمام كارفور المعادي أعلى الطريق الدائري اتجاه التجمع الخامس.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري أمام كارفور اتجاه التجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين اصطدام سيارة ترحيلات بالرصيف، وأسفر الحادث عن إصابة ضابط شرطة و3 أمناء ومسجون، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، ورفع رجال المرور آثار الحادث، وعادت حركة المرور لطبيعتها بالطريق.