ضبط متهمين بالإتجار في العملة بطرق غير مشروعة في المنيا والدقهلية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص يعمل بالخارج وزوج شقيقته مقيمين بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثانى من خلال حوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك ليقوم الأخير بإستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها عقب ذلك نقداً لذوى العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

وأفادت الداخلية في بيان بأنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بالإشتراك مع الأول «المتواجد بالخارج» وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ مليون و182 ألف جنيه.

ضبط شخص يتاجر في النقد الأجنبي بطرق غير مشروعة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب محل مصوغات، مقيم بمركز مغاغة بالمنيا، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء العملات الأجنبية من راغبى بيعها من المصريين العائدين من الخارج أو ذويهم خارج نطاق السوق المصرفية بسعر أزيد من السعر الرسمي، وعقب ذلك يقوم بإعادة بيعها لراغبى شرائها من التجار والمستوردين بسعر أزيد من السعر الرسمى بنسبة كبيرة مستفيداً من فارق سعر العملة، كما يتخذ من محل المصوغات الذهبية الخاص به مركزاً لمُزاولة نشاطه المؤثم بالمخالفة للقانون المُشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وتبين أن حجم تعاملاته خلال ستة أشهر بلغت (1,330,000) جنيه مصرى.

مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج

وبخصوص ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 2 من المواطنين، مقيمان بمحافظة البحيرة، بتضررهما من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء على أموالهما بزعم تسفيرهما إلى إحدى الدول وتوفير فرص عمل له بتلك الدولة على خلاف الحقيقة، أفادت الداخلية بأنه بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة.

وأوضحت الوزارة ان أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز بسيون بالغربية قام بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهما إلى إحدى الدول وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية على خلاف الحقيقة، وتمكن بموجب ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاط الإجرامى على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.