مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 14-2-2022 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة من أكثر الأمور التي تحظى باهتمام الكثيرين ويبحث عنها المسلمون بشكل يومي، لأداء الفروض في أوقاتها المحددة التي أمرنا الله بها، إذ أن الصلاة تعد من أهم أركان الإسلام الخمس، ووضعها الله للتفرقة بين المسلمين وغيرهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة».

وفي هذا الصدد وفي إطار اهتمام المسلمين بالصلاة وأدائها في أوقاتها خاصة خلال الشهور المحببة إلى الله من ضمنهم شهر رجب الجاري، يستعرض موقع بوابة «الوطن» مواقيت الصلاة في عدد من المدن العربية والمصرية، وفق الهيئة العامة للمساحة الرسمية، والتي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وجاءت مواقيت الصلاة كما يلي وفق الهيئة العامة للمساحة:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

يحل موعد أذان الفجر بمدينة القاهرة في تمام الساعة 05:07، ويأتي أذان الظهر في تمام الساعة: 12:08، وتقام صلاة العصر عند الساعة 03:18، وأذان المغرب يكون عند الساعة: 05:42، ويأتي أذان العشاء في الساعة 07:00.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

ويأتي موعد أذان الفجر في الجيزة في تمام الساعة 05:16، وأذان الظهر يكون في تمام الساعة 12:17، كما يحل أذان العصر عند الساعة 03:28، فيما يُرفع أذان المغرب عند الساعة 05:52، وأذان العشاء الساعة: 07:10.

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

يحل أذان الفجر في محافظة الدقهلية، في تمام الساعة 05:08، ويأتي أذان الظهر في تمام الساعة: 12:08، ويقام أذان العصر يكون عند الساعة 03:16، وأذان المغرب يكون عند الساعة: 05:40، ويأتي أذان العشاء في الساعة 07:00.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

يرفع أذان الفجر بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 05:14، ويأتي أذان الظهر في الساعة 12:15، ويرفع أذان العصر في تمام الساعة 03:23، أما أذان المغرب يُرفع عند الساعة 05:47، وأخيرا يأتي أذان العشاء في تمام الساعة 07:06.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

وبالنسبة لمواعيد الصلاة في أسيوط فيحل موعد أذان الفجر في تمام الساعة 05:08، وأذان الظهر يكون في تمام الساعة 12:09، أما أذان العصر في تمام 03:22، ويأتي أذان المغرب الساعة 05:46، كما يحل أذان العشاء في تمام الساعة 07:02.

مواقيت الصلاة في مدينة الغربية

ويأتي أذان الفجر بالغربية في تمام الساعة 05:10، ويحل أذان الظهر عند الساعة 12:10، ويأتي أذان العصر في تمام الساعة 03:18، بينما يكون أذان المغرب في تمام الساعة 05:43، ويأتي أذان العشاء الساعة 07:02.

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وجاءت مواعيد الصلاة في الدول العربية وفق الهيئة العامة للمساحة كالآتي:

مواقيت الصلاة في دبي

وبالنسبة لمواعيد الصلاة في دبي، فيأتي موعد أذان الفجر عند الساعة 05:35، وأذان الظهر يُرفع الساعة 12:33، وأذان العصر يُرفع الساعة 03:47، أما أذان المغرب يكون عند الساعة 06:12، ويرفع أذان العشاء الساعة 07:42.

مواقيت الصلاة في الجزائر

ووفق الهيئة العامة للمساحة، يحل موعد أذان الفجر في الجزائر عند الساعة 06:06، وأذان الظهر يُرفع الساعة 01:08، وأذان العصر يُرفع الساعة 04:19، ويحل أذان المغرب يكون عند الساعة 06:44، ويأتي أذان العشاء عند الساعة 08:00.

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

وبالنسبة لمواعيد الصلاة في مكة المكرمة يحل أذان الفجر عند الساعة 05:35، وأذان الظهر الساعة 12:35، وأذان العصر عند الساعة 03:52، بينما يأتي أذان المغرب عند الساعة 06:18، ويحل أذان العشاء في تمام الساعة 07:48.