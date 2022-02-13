مواقيت الصلاة اليوم الأحد 13-2-2022 في محافظات مصر

يبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة بشكل يومي، خاصة خلال شهر رجب 2022؛ إذ يفضل البعض أداء الفروض في مواعيدها، استعدادا لشهر رمضان الكريم.

ويستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، مواقيت الصلاة في عدد من المدن العربية والمصرية، وفق الهيئة العامة للمساحة الرسمية، والتي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

واختلفت مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات المصرية، وفق الهيئة العامة للمساحة، والتي جاءت كالآتي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

وجاء أذان الفجر بمدينة القاهرة في تمام الساعة 05:09، أما أذان الظهر في تمام الساعة: 12:09، وأذان العصر يكون عند الساعة 03:18، وأذان المغرب يكون عند الساعة: 05:42، ويأتي أذان العشاء في الساعة 07:00.

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

وجاء أذان الفجر في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، في تمام الساعة 05:09، أما أذان الظهر في تمام الساعة: 12:08، وأذان العصر يكون عند الساعة 03:16، وأذان المغرب يكون عند الساعة: 05:40، ويأتي أذان العشاء في الساعة 06:59.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

وبالنسبة لمواعيد الصلاة في الجيزة، فجاء موعد أذان الفجر في تمام الساعة 05:09، وأذان الظهر يكون في تمام الساعة 12:09، أما أذان العصر يكون الساعة 03:18، فيما يُرفع أذان المغرب عند الساعة 05:42، وأذان العشاء الساعة: 07:00.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

يحل أذان الفجر بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 05:15، وأذان الظهر في الساعة 12:15، ويرفع أذان العصر في تمام الساعة 03:22، أما أذان المغرب يُرفع عند الساعة 05:46، وأخيرا يأتي أذان العشاء في تمام الساعة 07:05.

مواقيت الصلاة في مدينة الغربية

ويرفع أذان الفجر بالغربية في تمام الساعة 05:10، فيما يكون أذان الظهر عند الساعة 12:10، ويأتي أذان العصر في تمام الساعة 03:18، وأذان المغرب في تمام الساعة 05:42، ويأتي أذان العشاء الساعة 07:01.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

يحل موعد أذان الفجر بمحافظة أسيوط في تمام الساعة 05:08، وأذان الظهر يكون في تمام الساعة 12:09، أما أذان العصر في تمام 03:21، ويأتي أذان المغرب الساعة 05:46، وأذان العشاء الساعة07:02.

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وجاءت مواعيد الصلاة في الدول العربية كما يلي:

مواقيت الصلاة في الجزائر

يحل موعد أذان الفجر في الجزائر عند الساعة 06:07، وأذان الظهر يُرفع الساعة 01:08، وأذان العصر يُرفع الساعة 04:18، أما أذان المغرب يكون عند الساعة 06:42، ويرفع أذان العشاء الساعة 07:59.

مواقيت الصلاة في دبي

يحل موعد أذان الفجر في دبي عند الساعة 05:36، وأذان الظهر يُرفع الساعة 12:33، وأذان العصر يُرفع الساعة 03:47، أما أذان المغرب يكون عند الساعة 06:11، ويرفع أذان العشاء الساعة 07:41.

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

ويرفع أذان الفجر في مكة المكرمة عند الساعة 05:35، وأذان الظهر الساعة 12:35، وأذان العصر عند الساعة 03:51، بينما يأتي أذان المغرب عند الساعة 06:17، ويأتي أذان العشاء في تمام الساعة 07:47.