تراجع الإصابة بـ«كورونا» حول العالم لأول مرة منذ نوفمبر

انخفض معدل الإصابات بفيروس كورونا فى العالم هذا الأسبوع لأول مرة منذ نوفمبر، وتم تأكيد 18 مليون إصابة حول العالم، وهو أقل بمعدل 4 ملايين عن الأسبوع السابق.

وأكد تحليل الإحصائيات المتوفرة لدى وكالة «تاس» الروسية أن وتيرة انتشار العدوى انخفضت بشكل حاد فى البلدان التى حدثت فيها الذروة الدورية فى بداية العام بسبب متحور «أوميكرون». وفى الولايات المتحدة، انخفض معدل الإصابات مقارنة بمنتصف شهر يناير، عندما تم اكتشاف أكثر من 900 ألف حالة جديدة يومياً، بنحو خمسة أضعاف، وفى الأسبوع الماضى وحده كانت نسبة الانخفاض 70٪.

وانخفض معدل الإصابة فى جميع دول أوروبا الغربية تقريباً، فعلى سبيل المثال انخفض المعدل فى فرنسا وبريطانيا إلى النصف تقريباً خلال 4 أسابيع، إلى 140 ألفاً و50 ألف إصابة يومياً، وفى إيطاليا وإسبانيا ثلاث مرات، إلى 65 ألفاً. وشهدت الهند انخفاضاً سريعاً بنهاية شهر يناير بتسجيل 350 ألف إصابة يومياً، فيما يبلغ العدد حالياً 50 ألفاً، وفى الفلبين انخفض معدل الإصابة 6 مرات خلال الأسابيع الأخيرة، وفى أمريكا اللاتينية كان أكبر انخفاض فى معدلات الإصابة بالأرجنتين، بتراجع 6 أضعاف منذ يناير. فى سياق متصل، أكدت دراسة علمية جديدة أن مضادات الهيستامين يمكن أن توفر المساعدة للملايين من مصابى فيروس كورونا طويل الأمد.

وذكرت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية أن التداعيات الطويلة الأمد المترتبة على الإصابة بكورونا تشمل ضباب الدماغ وآلام المفاصل ويمكن أن تستمر لأشهر، لكن مضادات الهيستامين يمكن أن توفر بعضاً من الراحة لمصابى كورونا. من جهة أخرى، توقعت صحيفة «جارديان» البريطانية، أمس، استمرار تظاهرات الشاحنات ضد إجراءات «كورونا» فى كندا، خصوصاً أن هناك سائقى شاحنات جرى القبض عليهم، ومن ثم تتصاعد المطالب للإفراج عنهم.