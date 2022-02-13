صرف «مونلوبيرافير» لمصابي «كورونا» من الصيدليات بالروشتة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن الأيام المقبلة ستشهد توفير عقار «مونلوبيرافير» بالصيدليات الحكومية وسيصرف بروشتة معتمدة للحالات المصابة بفيروس كورونا أو أحد متحوراته.

وأضاف «عبدالغفار»، فى تصريحات أمس، أن هناك 5 شركات وطنية تقوم بإنتاج عقار «مونلوبيرافير»، وهو ما يساعد على توفير عدد من الجرعات الكبيرة منه، وستتم إتاحته داخل الصيدليات عقب وجود وفرة من هذا الدواء، الذى يساعد على الشفاء من الإصابة بمضاعفات كورونا خلال فترة زمنية قليلة، وتمت الموافقة عليه من الجهات المعنية.

وتابع أنه لن يتم صرف الدواء لأى مريض مصاب بفيروس كورونا دون وجود «روشتة» رسمية معتمدة تثبت حاجته لهذا العقار، مشيراً إلى أنه سيتم توفيره داخل المستشفيات الخاصة للمصابين بفيروس كورونا الذين يترددون على هذه المستشفيات، بجانب توافره بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

فى سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة فى بيان لها، عن آخر مستجدات الوضع الوبائى فى مصر اليوم وفقاً لآخر الإحصائيات التى تم رصدها، حيث تم خروج «1232» متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية.

وأضافت «الصحة» أنه تم تسجيل «2145» حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابيتها وفقاً للتحاليل الخاصة بفيروس كورونا ومتحوراته، ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تقوم بها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى تسجيل «59» حالة وفاة جديدة.