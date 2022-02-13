تطعيم أكثر من 300 ألف مواطن بلقاح كورونا منذ بدء الحملة في المنوفية

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، بأنه تم تطعيم 324 ألف و863 مواطنا منذ انطلاق فاعليات حملة تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا تحت شعار «لا انتظار – لا زحام».

وكانت أطلقت الحملة يوم 8 فبراير الجاري وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 24 من فبراير الجاري، وتستهدف جميع الفئات والأعمار بدءًا من 12 عاما وكبار السن وذوي الهمم وغير القادرين، مشيرا إلى تذليل كافة العقبات وتقديم أوجه الدعم اللازم من كافة الأجهزة التنفيذية لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها.

حصيلة التطعيمات ضد كورونا في المنوفية

وأفاد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في بيان، أن حصيلة الـ5 أيام، تضمنت تطعيم 284 ألفا و767 مواطنا جرعة أولى، و34 ألف و510 مواطنين «جرعة ثانية»، و5 آلاف و586 مواطنا «جرعة ثالثة» بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

انتشار 1700 فرقة ثابتة ومتحركة

ويأتي هذا من خلال انتشار 1700 فرقة ثابتة ومتحركة «من منزل لمنزل ومن شقة لشقة» تستهدف الوصول لمختلف الفئات والأعمار دون اشتراط التسجيل المسبق على المنظومة الإلكترونية لوزارة الصحة لضمان تطعيم أكبر عدد من المواطنين والوصول لأعلى نسبة مستهدفة بنطاق المحافظة.

يذكر أن ناشد محافظ المنوفية أهالي وأبناء المحافظة بسرعة التوجه للمراكز الطبية وفرق تلقي اللقاح المنتشرة بأرجاء المحافظة للحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.