حقوق الإنسان بـ«الشيوخ»: هدف قانون العمل الجديد إحداث علاقة توازن

قال النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إنه وعلى مدار عدة أسابيع تم مناقشة قانون العمل في الجلسة بمجلس الشيوخ بشكل متعمق في لجنة القوى العاملة، وكان الهدف من المناقشة إحداث نوع من التوازن بين أرباب العمل والعاملين، والتي يجب أن تكون علاقة متوازنة ولا تجور على حقوق الطرفين.

فريد: القانون الجديد هدفه تحسين معيشة وحياة الناس

وأضاف «فريد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «من مصر»، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية «CBC»، أن القانون الجديد هدفه تحسين معيشة وحياة الناس وضمان حياة كريمة لهم، لافتا إلى أن مصر حاليا تطور وبسرعة لذا كان من الضروري تطوير الوضع التشريعي لمواكبة الأوضاع القائمة حاليا.

وأوضح أن القانون به إحداث توازن بين الطرفين لتحقيق الرخاء والرفاهية للمواطنين، حيث إن أبرز المكتسبات الخاصة بالقانون الجديد هو إلغاء بعض من الاستثناءات بالقانون القديم، وبالنسبة لحقوق المرأة فقد تم توحيد إجازة الوضع لكي تكون مشابهة للموجود في قانون الخدمة المدنية، وهو أحد المستهدفات من الاستراتيجية.

وواصل قائلا: «إحنا وحدنا النصوص مع الخدمة المدنية بحيث إن كل العاملات يتمتعن بهذا الحق وهو حقهن، وهي ليست بالمنحة، كما أننا ولأول مرة وفي القوانين الخاصة بالعمل أن يتم النص على إجازة الأبوة، حيث إن تلك المادة أخذت الكثير من الوقت للمناقشة، في اول 6 أشهر من ولادة الطفل فمن حق الرجل أن يحصل على إجازة لمدة يوم، وهو ترسيخ لحقه وسيتم تطويره مستقبلا».