سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 14-2-2022

الذهب معدن نفيس يحلم الكثيرون بشرائه ويسعون إلى ذلك لأهداف مختلفة، فمنهم من يحرص على اقتنائه للتزين كعادة النساء، أو إهدائه للأحباب والأمهات خاصة في عيد الأم، ومنهم من يقوم بشرائه للإدخار والاستثمار على المدى البعيد، لذا دائما ما تحظى أسعار الذهب ببحث يومي كبير واهتمام الذين يتسائلون عن أسعاره في الأسواق بمختلف الأعيرة.

وفي إطار اهتمام العديد من الأشخاص بشراء المعدن النفيس ومعرفة أسعاره بشكل يومي وانخفاضه أو ارتفاعه وفق للعرض والطلب والسوق وسعر الدولار أيضا، تستعرض جريدة «الوطن» في السطور التالية، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب عيار 21 باعتباره الأكتر مبيعًا في الأسواق المصرية، فضلا عن الأعيرة الأخرى والجنيه الذهب.

أسعار الذهب اليوم محليا

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 927 إلى 929 جنيها، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 811 إلى 813 جنيها، فيما سجل عيار 18 نحو 695 إلى 697 جنيها، بينما الجنيه الذهب من 6488 إلى 6504 جنيهات، فيما وصل كيلو الذهب من 926,857 إلى 929,143 جنيها.

أسعار الذهب عالميا

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 939.69 جنيه و59.81 دولار، وعيار 21 نحو 822.25 جنيه و52.33 دولار، وعيار 18 نحو 704.78 جنيه و44.86 دولار، ووصل الجنيه الذهب إلى 6,584 جنيه و418.66 دولار.

توقعات حول سعر الذهب الفترة المقبلة

وتوقع نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن» استمرار تذبذب الذهب خلال الفترة الحالية ما بين ارتفاع وانخفاض، نتيحة لعدة عوامل أبرزها تخوف المستمرين من ارتفاع التضخم وانخفاض سعر الدولار عالميًا، مضيفًا أن التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا التي تنذر بنشوب حرب بين البلدين من الأمور التي تجعل المستثمرين ورجال الأعمال يلجئون إلى الذهب لادخاره والاستثمار به على المدى البعيد.