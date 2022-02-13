سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 13-2-2022.. ارتفاع حاد

أسعار الذهب من الكلمات التي تزداد عمليات البحث عليها بشكل كبير ويومي، بسبب التغيرات الحادة التي يشهدها المعدن الأصفر، التي جعلته يرتفع بشكل حاد في نهاية معاملات يوم الجمعة الماضية، بشكل كبير، بمقدار يتراوح ما بين 10 إلى 12 جنيه، لتستقر اليوم السبت بشكل نسبي، بسبب الإجازة الأسبوعية للبورصات العالمية.

وفي إطار اهتمام جريدة «الوطن» بتوفير الأخبار الخدمية الخاصة بالمجالات الاقتصادية، نستعرض في السطور التالية، آخر تطورات أسعار الذهب وبالأخص سعر جرام الذهب عيار 21 باعتباره الأكتر مبيعًا في الأسواق المصرية، فضلا عن الأعيرة الأخرى والجنيه الذهب، سواء في محلات الصاغة أو أسواق المال والتداول.

أسعار الذهب اليوم محليا

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 927 إلى 929 جنيها، مقابل 915 إلى 918 جنيهًا يوم الجمعة الماضي، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 811 إلى 813 جنيها، مقابل 801 إلى 803 جنيهات، نهاية الأسبوع الماضي.

وسجل عيار 18 نحو 695 إلى 697 جنيها، بينما الجنيه الذهب من 6488 إلى 6504 جنيهات، فيما وصل كيلو الذهب من 926,857 إلى 929,143 جنيها.

أسعار الذهب عالميا

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 939.69 جنيه و59.81 دولار، وعيار 21 نحو 822.25 جنيه و52.33 دولار، وعيار 18 نحو 704.78 جنيه و44.86 دولار.

توقعات حول سعر الذهب الفترة المقبلة

وكان نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» من قبل، إن الاضطراب الذي يشهده الذهب حاليا، ناتج عن عدد من الأسباب، ومنها تخوف المستمرين من ارتفاع التضخم وانخفاض سعر الدولار عالميًا، مضيفًا أن التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا التي تنذر بنشوب حرب بين البلدين من الأمور التي تجعل المستثمرين ورجال الأعمال يلجئون إلى الذهب، باعتباره الملاذ الآمن وللتحوط من الأزمات الاقتصادية العالمية.

أما عن مصر، فيري «نجيب» أن أسعار الذهب محليًا تتأثر بفعل التداول في البورصات العالمية؛ إذ أن سعر المعدن النفيس موحد، لكنه يتأثر بعامل آخر وهو سعر الصرف العملة المحلية، مقابل الدولار في البنوك والمؤسسات المصرفية.