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الخارجية الأمريكية تدين هجمات الحوثيين على الإمارات: يهددون المدنيين

سقوط بقايا صاروخ باليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان في الإمارات

كتب:

حسن رمضان، ووكالات
07:00 ص | الإثنين 31 يناير 2022
وزارة الخارجية الأمريكية

وزارة الخارجية الأمريكية

أدانت وزارة الخارجية الامريكية، الهجوم الصاروخي الأخير للحوثيين على العاصمة الإماراتية «أبوظبي»، وقالت: «لا يزال الحوثيون يشنون هجمات تهدد المدنيين».

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه البلاد، ولم ينجم عن الهجوم أية خسائر، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الإمارات الرسمية «وام».

وأشارت الوزارة الإماراتية، إلى سقوط بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان، موضحة أن قواتها الجوية وقيادة «التحالف العربي»، نجحت من تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية.

الدفاع الإماراتية: مستعدون للتعامل مع أية تهديدات

وأكدت الدفاع الإماراتية، أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، مشيرة إلى انها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.

وأهابت وزارة الدفاع الإماراتية، بالجمهور الكريم استقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة.

الدفاع الإماراتية تنشر فيديو تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ في الجوف

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، إنه قد تم اعتراض الصاروخ الساعة 00:20 بوساطة الدفاعات الجوية الإماراتية، ونشرت الوزارة في صفحتها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» فيديو، لتدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ الحوثي في الجوف، والذي أطلق منه الصاروخ الباليستي باتجاه الإمارات.

 

 

 

 

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