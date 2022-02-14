محمود عبد المغني يحذر من حسابات منسوبة له بـ«فيسبوك»: تستغل اسمي

حذر الفنان محمود عبدالمغني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من حسابات مزيفة تستغل اسمه.

وكتب عبدالمغني «مساء الخير.. خلال الأيام اللي فاتت اتبعت لي أكتر من أكونت وصفحة بتستغل اسمي، وعايشين الحياة إنهم أنا، وبيتواصلوا مع ناس، والله أعلم أغراضهم إيه، أو إيه اللي بيتم في الانبوكس».

وأضاف عبد المغني «حبيت أنوه تاني إن كل علاقتي بالفيسبوك هي البيدج اللي بكتبلكم عليها دي، واللي بنطلع منها لايف كل فترة، وحابب أتعبكم معايا نعمل ريبورتات للأكاونتات اللي هحطها في كومنتات، لحين الفيسبوك ما يوثق الصفحة دي لأنه جاري التواصل معهم.. شكرا مقدماً».

وتفاعل الجمهور مع منشور الفنان محمود عبدالمغني، وقاموا بعمل «رتويت» للحسابات غير الرسمية التي تنتحل شخصيته.

مسلسل حي السيدة زينب

وشارك محمود عبد المغني مؤخرا في مسلسل «حي السيدة زينب»، بطولة سوسن بدر وأحمد وفيق، ودينا، وأحمد وفيق وليلى عز العرب وحسام داغر، تأليف أحمد صبحي ومن إخراج محمد النقلي.

ويناقش المسلسل فكرة العائلة والترابط الأسري الذي اُفتقد خلال السنوات الأخيرة، بسبب طغيان الجانب المادي على الحياة.

مسلسل الرواية

كما تعاقد الفنان محمود عبد المغني، مؤخرا، على المشاركة في مسلسل «الرواية»، من بطولة أحمد فهمي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار 10 حلقات، حول جريمة قتل داخل عرض مسرحي، وتبدأ رحلة البحث عن القاتل في إطار درامي مليء بالمغامرة والإثارة والتشويق.

مسلسل «الرواية» تأليف شادي محسن وأمير شوقي، وإنتاج كل من شركة «ديفرنت آرت» و«برو ميوزك ستديو»، والمنتج الفني مصطفى يوري، ومدير تصوير يوسف البارود، وستايلست منى عبد السلام، ومهندس الديكور محمد مصطفى، وإخراج أمير شوقي.