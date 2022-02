أمريكا تخطط لإجلاء دبلوماسيها بكييف وجولة جديدة لـ«جونسون» لحل الأزمة

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن القيادة العليا للبلاد تخطط لإجلاء جميع الدبلوماسيين المتبقين في عاصمة أوكرانيا «كييف» في غضون 24 إلى 48 ساعة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

ونقلت شبكة «سي بي إس» الأمريكية، عن مصادر مطلعة، قولها إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لإجلاء جميع الموظفين الأمريكيين من «كييف» في غضون 24 إلى 48 ساعة المقبلة.

بدوره، أوضح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن لن تغلق سفارتها في العاصمة الأوكرانية «كييف»، وأن الولايات المتحدة تقلل عدد الموظفين، بما في ذلك عن طريق نقل بعض الدبلوماسيين إلى «لفوف»، وتقليل الأنشطة إلى الحد الأدنى المطلوب من مجموعة الوظائف، بما في ذلك التفاعل مع حكومة أوكرانيا.

وكانت السفارة الأمريكية في أوكرانيا، قالت في وقت سابق، إن بولندا وافقت على مساعدة الأمريكيين على مغادرة العاصمة الأوكرانية من خلال تبسيط إجراءات الدخول، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

U.S officials warned Americans to get out of Ukraine 48 hours ago, is it too late for those remaining to vacate? “As long as commercial transport options are available, Americans should take advantage of them,” @JakeSullivan46 tells @margbrennan. pic.twitter.com/MGOy4hHYYY