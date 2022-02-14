أمريكا تخطط لإجلاء دبلوماسيها بكييف وجولة جديدة لـ«جونسون» لحل الأزمة

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن القيادة العليا للبلاد تخطط لإجلاء جميع الدبلوماسيين المتبقين في عاصمة أوكرانيا «كييف» في غضون 24 إلى 48 ساعة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

ونقلت شبكة «سي بي إس» الأمريكية، عن مصادر مطلعة، قولها إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لإجلاء جميع الموظفين الأمريكيين من «كييف» في غضون 24 إلى 48 ساعة المقبلة.

بدوره، أوضح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن لن تغلق سفارتها في العاصمة الأوكرانية «كييف»، وأن الولايات المتحدة تقلل عدد الموظفين، بما في ذلك عن طريق نقل بعض الدبلوماسيين إلى «لفوف»، وتقليل الأنشطة إلى الحد الأدنى المطلوب من مجموعة الوظائف، بما في ذلك التفاعل مع حكومة أوكرانيا.

موافقة بولندية على مساعدة الأمريكيين على مغادرة العاصمة الأوكرانية

وكانت السفارة الأمريكية في أوكرانيا، قالت في وقت سابق، إن بولندا وافقت على مساعدة الأمريكيين على مغادرة العاصمة الأوكرانية من خلال تبسيط إجراءات الدخول، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

U.S officials warned Americans to get out of Ukraine 48 hours ago, is it too late for those remaining to vacate? “As long as commercial transport options are available, Americans should take advantage of them,” @JakeSullivan46 tells @margbrennan. pic.twitter.com/MGOy4hHYYY — Face The Nation (@FaceTheNation) February 13, 2022

وفي بريطانيا، قال المتحدث باسم مكتب رئيس وزراء البلاد بوريس جونسون، إن الأزمة على الحدود الأوكرانية وصلت إلى نقطة حرجة، مشيرا إلى وجود فرصة لوقف التصعيد.

«جونسون» يعتزم زيارة أوروبا الأسبوع الجاري

وأضاف المتحدث البريطاني، أن جونسون، سيواصل العمل بلا كلل إلى جانب حلفاء لندن لجعل موسكو تبتعد عن حافة الهاوية، موضحا أن رئيس وزراء البلاد، يعتزم زيارة أوروبا مجددا، الأسبوع الجاري لمواصلة جهوده الدبلوماسية لتهدئة أزمة أوكرانيا

وأشار مكتب جونسون، إلى أن رئيس الوزراء البريطاني يرغب في التحدث خصوصا إلى قادة بلدان شمال أوروبا ودول البلطيق.

مقدونيا الشمالية: السفير وموظف آخر سيبقيان في أوكرانيا

بدورها، قالت سلطات مقدونيا الشمالية، أمس الأحد، إن جميع مواطنيها يتوجب عليهم مغادرة أوكرانيا باستثناء السفير وموظف آخر و30 مراقبا بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأشار وزير خارجية مقدونيا الشمالية بوجار عثماني، إلى وجود حوالي 100 مواطن من مقدونيا الشمالية يعملون ويعيشون في أوكرانيا.

وجدد عثماني، في مؤتمر صحفي، دعوة وزارة الخارجية لمواطني مقدونيا الشمالية إلى مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت ممكن عبر الرحلات الجوية التجارية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.