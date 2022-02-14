هبوط طائرة أمريكية اضطراريا في ولاية ميزوري بسبب راكب مشاغب

هبطت طائرة أمريكية اضطراريا في كانساس سيتي، أكبر مدن ولاية ميزوري الأمريكية، خلال رحلة داخلية، بسبب راكب مشاغب، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، قالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، إن طائرة تابعة لشركة «أمريكان إيرلاينز» حولت مسارها إلى مطار كانساس سيتي الدولي في ميسوري بعد ظهر أمس الأحد بسبب راكب مشاغب.

«إف بي آي»: احتجاز الراكب المشاغب

بدوره، أشار المتحدث باسم إدارة الطيران في مدينة كانساس، جو ماكبرايد، لـ«سي إن إن»، إلى أن الحادث سيكون تحت اختصاص مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي».

وفي سياق متصل، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، في بيان، إن الراكب المشاغب اُحتجز لإجؤاء التحقيقات معه.