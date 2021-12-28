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محمود مسلم

هبوط اضطراري لطائرة مصرية بكندا للمرة الثانية في يومين لإنقاذ راكب

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الوطن
02:40 م | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
مصر للطيران

مصر للطيران

قال مصدر مسؤول بمصر للطيران، إنَّه من منطلق حرص الشركة الوطنية على سلامة عملائها ومسافريها التي تضعهم دائما في مقدمة أولوياتها قرر قائد رحلة الشركة رقم MS986، التي أقلعت اليوم من مطار جون كينيدي في نيويورك متجهة إلى مطار القاهرة تحويل مسار الرحلة، والهبوط اضطراريا بمطار Stephenville في كندا؛ لإنقاذ حياة راكب تعرض لأزمة صحية مفاجئة على متن الطائرة وسرعة إسعافه بأقرب مطار.

هبوط اضطراري

وأضاف المصدر أن هذا الهبوط الاضطراري يأتي للمرة الثانية في أقل من يومين، حيث غيَّرت مصر للطيران مسار رحلتها أيضا رقم MS985 المتجهة يوم الأحد الماضي، من مطار القاهرة إلى نيويورك لإنقاذ حياة راكبة والهبوط اضطراريا بمطار فرانكفورت في ألمانيا.

وتحرص مصر للطيران على هذا الإجراء بالرغم من تأثيره على حركة وانتظام جدول التشغيل، وما يتتبعه من نفقات مادية إضافية.

استئناف حركة الطائرة ووصولها إلى مصر

ويتابع مركز عمليات مصر للطيران، استئناف الطائرة لرحلتها عقب إقلاعها مرة أخرى من مطار كندا حتى وصولها إلى مطار القاهرة.

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