استشهاد صبي فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة المحتلة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون الإسرائيليون انتهاكاتهم اليومية بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ما أسفر عن استشهاد صبي في شمالي الضفة الغربية المحتلة.

واستشهد صبي فلسطيني، 17 عاما، وأصيب 11 آخرون بعضهم بإصابات خطيرة، مساء أمس الأحد، خلال مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مساء أمس الأحد، بلدة السيلة الحارثية غرب جنين وأغلقت كافة المداخل والطرق المؤدية اليها.

واعتلى عدد من الجنود الإسرائيليين،أسطح المنازل، واقتحموا منزل اسيرا يدعى محمود غالب جرادات وشرعوا بأخذ قياسات هندسية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الصبي محمد أكرم أبو صلاح من بلدة اليامون غرب جنين متأثرًا بإصابته بالرأس خلال مواجهات دارت في بلدة السيلة الحارثية.

«الهلال الأحمر» الفلسطيني: طواقمنا تعاملت مع 3 إصابات خطيرة

من جانبه، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تعاملت مع 3 إصابات خطيرة، فيما أشار مدير الإسعاف في جنين محمود السعدي، إلى منع قوات الاحتلال الإسرائيلي سيارات الإسعاف من الدخول الى السيلة الحارثية لنقل وإسعاف المصابين.

وقالت مصادر محلية، إن المواجهات مع قوات الاحتلال أوقعت الى جانب المصابين بالرصاص، عشرات الإصابات بالغاز السام والمدمع.

وفي سياق متصل، أصيب واعتقل عدد من الفلسطينيين جراء تجدد اعتداءات واقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين لحي «الشيخ جراح» في مدينة القدس المحتلة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في إحصائية، إن طواقمه تعاملت مع 31 إصابة خلال المواجهات التي شهدها الحي، وفقا لما ذكرته وكمالة الصحافة الفلسطينسة «صفا».

وأشار الهلال الأحمر، إلى أن من بين الإصابات 3 مسعفين، وصحفية، و2 من المتضامنين الأجانب.

الاعتداء على أعضاء في القائمة العربية

واعتدى مستوطنون إسرائيليون، على أعضاء في القائمة العربية الموحدة في كنيست الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى إصابة النائب أحمد الطيبي بساقه، فيما رشق المستوطنون السكان بالحجارة وأعتدوا عليهم بالضرب، ورددواهتافات عنصرية مسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الشبان والقاصرين خلال قمعها سكان حي الشيخ جراح، وملاحقتهم واستهدافهم في محيط منزل عائلة سالم، كما أطلقت القوات الإسرائيلية، الرصاص المطاطي وقنابل الصوت بكثافة خلال قمع السكان والمتضامنين في الحي، واستخدمت الخيالة ومركبة المياه العادمة.

قوات الاحتلال تجبر عائلتين مقدسيتين على هدم منزلهما ذاتيا

وفي سياق متصل، أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عائلتين مقدسيتين، على هدم منزلهما ذاتيّاً في بلدة صور باهر جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة.

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن استمرارالإرهاب اليهودي في حي الشيخ جراح، وما يتم رؤيته يومياً في باقي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية يمثل توجهاً وقراراً سياسياً إسرائيلياً، يعكس حقيقة المحتل الإسرائيلي الذي يتحدى القانون الدولي، وبشكل خاص الإدارة الأمريكية التي أعلنت رفضها تهجير السكان الفلسطينيين وكل الإجراءات أحادية الجانب التي يقوم به المحتل.

بدوره، حذر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، من تداعيات ما يجري في القدس، لا سيما في حي الشيخ جراح، من اعتداءات على الفلسطينيين ومحاولة الاستيلاء على ممتلكاتهم.

وأكد عباس، أن هذا الموضوع سيكون على جدول أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية المقبل.

بدورها، طالبت مذكرة نيابية، موقعة من 25 نائبا، مجلس النواب الأردني بتبني تقرير منظمة العفو الدولية بشأن الاحتلال الاسرائيلي والذي صنف جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني بأنها جرائم فصل عنصري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.