كواليس مقتل مسن فلسطيني على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي «صور»

لقى فلسطيني مسن مصرعه، صباح اليوم الأربعاء، إثر احتجازه والاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، وفاة مواطن فلسطيني يبلغ من العمر 80 عاما، إثر تعرضه لاعتداء من قبل قوات الاحتلال في قرية «جلجليا» شمال مدينة «رام الله» في الضفة الغربية.

ووفقًا لبيان الصحة، قال أحد أقارب المتوفي، إنّه يدعى «عمر عبد المجيد أسعد»، استوقفه جنود الاحتلال، وأوثقوا يديه واعتدوا عليه بالضرب المبرح وسحلوه على الأرض، حتى فارق الحياة.

وأضاف أنّ الاعتداء على المسن تسبب في إصابته بجلطة قلبية، نُقل على إثرها إلى إحدى المراكز الطبية القريبة من المكان، ثم نُقل إلى مجمع فلسطين الطبي، وتوفي قبل وصوله المجمع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن رئيس المجلس القروي، فؤاد مطيع، إنه في تمام الساعة الواحدة فجرا، كان المواطن عائدا من زيارة أحد أقاربه، وهاجم جنود الاحتلال سيارته بصورة مفاجئة وأجبروه على الترجل منها واغلقوا عينيه وأوثقوا يديه قبل أن يلقوه في منزل قيد الإنشاء، كما فعلوا ذلك مع 4 مواطنين آخرين من عمال وباعة كانوا متوجهين إلى أعمالهم في ساعات الفجر الأولى.

وفى سياق متصل، أكد «مطيع»، أنّ قوات الاحتلال انسحبت من المنطقة في الرابعة والنصف فجرا، فخرج المواطنون ليساعدوا المحتجزين ونقلوا المسن للمركز الطبي إلا أنه ارق الحياة.

استشهاد الفلسطينيين على أيدي القوات الإسرائيلية المحتلة

وفي الخميس الماضى، استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى بمدينة «رام الله»، ولقي آخر مصرعه دهساً على يد مستوطن، أثناء مروره بالشارع في طريقه للعمل، داخل منطقة الخط الأخضر بالضفة الغربية المحتلة، كما تعرضت سيدة للدهس بمحافظة نابلس، وأُصيبت بجروح متوسطة نُقلت على إثرها إلى المستشفى، فيما تعمد المستوطن دهس قطيع للأغنام فى الطريق.

وكانت مواجهات اندلعت، بين عدد من الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال، عقب اقتحام قوة منطقة «بلاطة البلد»، شرق نابلس، أطلق فيها الجنود الأعيرة النارية باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أحد الفلسطينيين بجروح حرجة، وأعلن عن استشهاده فى وقت لاحق من اليوم.