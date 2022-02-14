إصابة طفلة بتسمم إثر تناولها أقراصا سامة عن طريق الخطأ بأسيوط

أصيبت طفلة بالتسمم إثر تناولها أقراص السوس السامة عن طريق الخطأ بقرية العفادرة التابعة لمركز ساحل سليم في محافظة أسيوط، وجرى نقلها للمستشفى المركزي وتحويلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

إخطار بالحادث

وتلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من المستشفى المركزي، بوصول المصابة «شيماء علي أحمد محمد»، 14 سنة مقيمة بقرية العفادرة دائرة المركز بالتسمم وذلك إثر تناول أقراص سوس، تم عمل الإسعافات وجرى تحويلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز إلى منزل الفتاة وكشفت التحريات التي قام بها فريق مباحث المركز أن الطفلة تناولت الأقراص عن طريق الخطأ، جار ملاحظة الحالة وتحرير المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع سيدة سقطت من القطار بأسيوط

وعلى جانب آخر، تلقى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من القوات المعينة على محطة سكة حديد أسيوط يفيد سقوط سيدة أسفل قطار وتوفيت في الحال.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين أن السيدة تدعى «فوزية شحاتة خضر» 45 سنة، مقيمة بمنفلوط في محافظة أسيوط تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الإيمان تحت تصرف النيابة.

وكشفت التحريات التي قام بها فريق من مباحث المركز أنه حال محاولة السيدة ركوب القطار أثناء سيره انزلقت قدماها وسقطت وتوفيت في الحال، وجرى تحرير المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.