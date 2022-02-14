ارتفاع العقود الآجلة لـ«خام برنت» إلى 95.73 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، متجهة نحو أعلى مستوياتها في 7 سنوات، وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 95.73 دولار للبرميل بزيادة 1.29 دولار أو 1.4%، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.49 دولار

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.49 دولار أو 1.6%، ليحقق 94.59 دولار للبرميل، وسط مخاوف من أن يؤدي غزو روسي محتمل لأوكرانيا إلى فرض عقوبات من واشنطن وأوروبا على موسكو وتعطيل صادرات الطاقة من أكبر منتج في العالم.

من جانبه، قال «إدوارد مويا»، محلل السوق لدى «أواندا»، في مذكرة، إنّ أسعار النفط ستظل متقلبة للغاية وعرضة لتطورات الوضع في أوكرانيا، مضيفا: «إذا حدث تحرك للقوات فسوف يرتفع خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل بكل سهولة»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكانت منظمة الدول المصدر للنفط «أوبك»، أشارت يوم الخميس الماضي، إلى وجود إمكانية تعديل بالزيادة على النفط في العام الجاري 2022، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

انخفاض المؤشر الياباني القياسي بنسبة 1.41% في بداية تعاملات بورصة طوكيو

وفي سياق آخر، هبط المؤشر الياباني القياسي في بداية التعاملات ببورصة طوكيو للأوراق المالية 1.41% إلى 27305.92 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس»، وانخفض المؤشر «توبكس»، الأوسع نطاقا 1.25%، ليحقق 1938.03 نقطة.

عربيا، تراجعت أرباح «أدنوك»، للتوزيع الإماراتية في عام 2021 بنسبة 4% لتصل إلى 2.25 مليار درهم، فيما أشارت قناة «سي إن بي سي عربية»، إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 30% في العام ذاته لتصل إلى قرابة 21 مليار درهم.