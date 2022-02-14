السيسي يفتتح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022»

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيفتتح صباح اليوم مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022» في دورته الخامسة.

مشاركة دولية ومحلية واسعة في «إيجبس 2022»

ويشهد المعرض مشاركة دولية ومحلية واسعة، من وزراء البترول والطاقة، ورؤساء الشركات العالمية والمحلية، والمنظمات الدولية للبترول والغاز، وخبراء الصناعة البترولية، كما يعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط.