أهالي أسيوط يشكرون الرئيس على مبادرة حياة كريمة: تحيا مصر ويحيا السيسي

تفقد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم، أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح ومكتب التموين بالمجمع، وذلك لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال بالمشروع الذي يبلغ تكلفته 10 ملايين جنيه ضمن مجمعات خدمات المواطنين الجاري تنفيذها بقرى مركز الفتح، التي ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس السيسي للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا.

وبدأ الوزير والمحافظ، جولتهما بتفقد المركز التكنولوجي بالدور الأرضي بالمجمع، وتابع معدلات التنفيذ، كما تفقد مكتب التموين ومكتب البريد والسجل المدني بالدور الثاني، الذي يُنهي معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات الحكومية وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والحصول على الخدمة بسهولة ويسر، ويتكون كل مجمع من 3 طوابق «أرضي و2 علوي»، ويحتوي كل مجمع على مركز تكنولوجي، وسجل مدني، وشهر عقاري، ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي ومقر الوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلي.

كما التقى الوزير والمحافظ، أهالي القرية الذين عبروا عن سعادتهم بإنشاء مشروع مجمع خدمة المواطنين بالقرية وباقي مشروعات حياة كريمة التي يجري تنفيذها للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين؛ مرددين النشيد الوطني وهتافات «تحيا مصر» و«يحيا السيسي»، موجهين الشكر لرئيس الجمهورية على مبادرته الكريمة واهتمامه بأهالي قرى الصعيد.

تخفيف العبء عن كاهل المواطنين

وأشاد وزير التموين، في تصريحات صحفية، خلال الجولة، بجودة وكفاءة مشروعات مجمعات خدمة المواطنين التي يجري تنفيذها بقرى المحافظة، التي تمثل نقلة نوعية وحضارية وتساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفر جميع الخدمات لهم بسهولة ويسر، ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، الذي يستهدف تنمية وبناء الإنسان، وتوفير حياة كريمة له معلنا دعمه الكامل لتشغيل كافة مكاتب التموين التي يجري إنشاؤها بمجمعات الخدمات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتدريب العناصر البشرية بتلك المكاتب لتواكب وسائل التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي الحديث.

وأكد سعد، أن المشروعات التي تمت ويجري تنفيذها بقرى المحافظة ضمن مشروعات حياة كريمة، يجري تنفيذها بواسطة الجهاز المركزي للتعمير وتمثلت في المجمعات الخدمية، وبلغت 35 مشروعا بتكلفة 384 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروعا بتكلفة 265.5 مليون جنيه، والشباب والرياضة 88 مشروعا بتكلفة 345 مليون جنيه، و32 وحدة إسعاف بتكلفة 73 مليون جنيه، والصحة 136 وحدة صحية بتكلفة مليار و198 مليون جنيه، والكباري والمشايات 176 مشروعا بتكلفة 375 مليون جنيه، والصرف الصحي 153 مشروعا بتكلفة 14 مليارا و828 مليون جنيه، ومياه الشرب 36 مشروعا بتكلفة 2 مليار و944 مليون جنيه، والأبنية التعليمية 88 مشروعا بتكلفة 430 مليون جنيه، والكهرباء 98 مشروعا بتكلفة 3 مليارات و369 مليون جنيه والري 6 مشروعات بتكلفة 288 مليون جنيه.

المشروع القومي لتطوير الريف المصري

وأوضح المحافظ، أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغًا بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري، وهناك متابعة مستمرة للأعمال لما لها من أهمية في تحقيق التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية من كافة الجوانب الخدمية وذلك لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.

وأكد أنه يتابع مع المسئولين من خلال الجولات والزيارات الميدانية أو الاجتماعات الدورية، نسب التنفيذ في المشروعات للوقوف على المعوقات وسرعة تذليلها أولا بأول وتسريع وتيرة الأعمال للانتهاء منها في التوقيتات المحددة، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية أثبتت التكاتف والتعاون القائم بين كافة مؤسسات الدولة وإنكار الذات من خلال تعزيز الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات؛ بما يسهم في تطوير الخدمات واستكمال المرافق لتغيير نمط الحياة بالقرى والمناطق الريفية لتحقيق رضا المواطن.