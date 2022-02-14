فتح باب حجز وحدات الإسكان المتوسط غدا: التقديم متاح حتى 8 مارس

ينطلق ماراثون حجز وحدات الإسكان المتوسط «سكن مصر، ودار مصر، وجنة»، وهو الطرح الأكبر لوزارة الإسكان ويشمل 15 مدينة وهي: «أكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، والقاهرة الجديدة، والمنيا الجديدة، وبدر، وحدائق أكتوبر، ودمياط الجديدة، وناصر بغرب أسيوط، والشروق، و15 مايو، والسادات، وبرج العرب الجديدة، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر».

وتختلف وحدات الإسكان المتوسط عن وحدات الإسكان الاجتماعي من حيث التشطيبات الداخلية، إضافة إلى المساحات حيث تتراوح مساحة الوحدات الإسكان المتوسط «سكن مصر، ودار مصر، وجنة»، المطروحة من 106 أمتار إلى 151 مترًا، وتستمر مدة التقديم من 15 فبراير إلى 8 مارس.

طريقة التقديم لحجز وحدات الإسكان المتوسط

وفي وقت سابق، حددت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، في بيان رسمي مجموعة من الخطوات التي يجب على من يرغب في الحصول علي وحدة سكنية أتباعها وتأتي تلك الخطوات كالتالي:-

1. سداد مُقدم جدية حجز الوحدة السكنية ومصروفات التسجيل

2. التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق https://nch.shmff.gov.eg.

3. يختار المتقدم المدينة ويحجز الوحدة السكنية من الموقع الإلكتروني للصندوق خلال فترتين: الأولى من 15/3/2022 حتى 16/3/2022 للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الـ3 ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز.

4. الفترة الثانية من 17/3/2022 حتى 24/3/2022 وذلك لجميع المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول «ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يستردوا مقدمات جدية الحجز».

مقدم الوحدات السكنية المتوسط

تبلغ قيمة المقدم المطلوب لحجز وحدة ضمن مشروع «سكن مصر» 40 ألف جنيه، بينما تبلغ قيمة المقدم اللازم للحصول على وحدة سكنية من الوحدات السكنية الخاصة في مشروع «دار مصر» مبلغ 60 ألف جنيه، فيما تبلغ قيمة المقدم اللازم لحجز وحدة سكنية من الوحدات الخاصة بمشروع «جنة» 80 ألف جنيه.