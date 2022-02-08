الطريقة الصحيحة لحجز وحدة من الإسكان المتوسط بالمدن الجديدة

يتساءل الكثير من المواطنين خلال الفترة الحالية عن الطريقة الصحيحة للتقديم للحصول على وحدة سكنية من وحدات الإسكان المتوسط «سكن مصر، دار مصر، جنة»، التي طرحتها وزارة الإسكان في عدد من المدن الجديدة، ويبدأ الحجز لها من 15 فبراير الجاري حتى 8 مارس 2022.

طريقة التقديم الصحيحة لحجز وحدة سكنية من الإسكان المتوسط

يتم التسجيل على مرحلتين الأولى تسجيل بيانات التقدم، والثانية تحديـد رغبــة الحجـز واختيـار كـود حجـز الوحـدة السـكنية

خلال النقاط التالية تستعرض لكم «الوطن»، الطريقة الصحيحة للتقدم لحجز وحدة الإسكان المتوسط.

المرحلة الأولى: تسـجيل بيانـات التقـدم علـى الوحدة السـكنية

1. الدخول على الموقع الإلكتروني https://cservices.shmff.gov.eg/ ، ثم الضغط على حجز وحدات «دار مصر/سكن مصر/ جنة».

2. استعراض كراسة الشروط أو طباعتها والإطلاع على جميع الشروط والإجراءات وتفاصيل بيانات الوحدات المطروحة.

3. فـي حالـة عـدم وجـود حسـاب حالـي، يقـوم المُتقـدم صاحـب الطلـب – مُسـدد إيصال مقـدم جديـة الحجـز والموقـع علـى استمارة حجـز الوحـدة السـكنية – بإنشـاء حسـاب خـاص بـه بالضغـط علـى تســجيل مسـتخدم جديـد مـن أعلـى الصفحـة الرئيسـية علـى اليسـار، ويقـوم بمـلء استمارة التسجيل ببياناتـه الأساسية

4. بعـد إنشـاء الحسـاب تصـل رسـالة نصية sms لمقدم الطلب علـى رقـم التليفـون المحمـول الـذي قـام بتسـجيله علـى الموقـع، حيـث تتضمـن الرسـالة رقـم كـودي يقـوم مقـدم الطلـب بإدخاله علـى الموقـع لاتمام عمليـة التسـجيل.

5. القيـام بتقديـم طلـب حجـز وحـدة سكنية، حيـث يبـدأ بمـلء البيانـات الخاصـة بـه متضمنـة بياناته الشخصية والعمل والسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج / الزوجة إن وجدت وذلك طبقا للبيانات المُحـررة باستمارة الحجز.

6. يقـوم صاحـب الطلـب بإرفاق المُسـتندات المطلوبـة للحجز PDF في ملـف واحـد، والسـابق الاشارة إليهـا في البند الثالث في كراسة الشروط.

7. بعد الانتهاء من رفع كل المستندات يتم نقل صاحب الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة تم «إرسال طلبكم بنجاح».

المرحلة الثانية: تحديـد رغبــة الحجـز واختيـار كـود حجـز الوحـدة السـكنية

1. يقـوم صاحـب الطلـب بالدخول علـى حسـابه الخـاص علي موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ، ثـم الضغـط علـى «طلباتـي»، ثـم يقـوم بالضغـط علـى «حجـز الوحـدة» بحـث يظهـر المشـروع المُتقـدم عليـه سابقًا

2. يقـوم صاحـب الطلـب باختيار المشـروع والمدينـة وكـود حجـز الوحـدة السـكنية التـي يرغـب فـي التقـدم إليهـا «المطروحـة بكراسـة الشـروط، بشـرط سـداد مصروفات التسـجيل مبلـغ مُقـدم جديـة الحجـز خلال الفتـرة السـابق الإشـارة إليهـا، علما بأن حجـز الوحـدة يتـم عن طريـق اختيـار كـود الوحـدة مـن قائمـة مُنسـدلة ثـم الضغـط علـى زر اختيـار».

3. بعــد الانتهاء مــن اختيــار الوحــدة السـكنية بالمدينة المطلوبـة يتــم نقــل صاحــب الطلـب إلــى صفحته الشخصية مــع إظهــار رســالة تم الاختيار بنجاح.

4. تقديم أصول المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.